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Doğal gaz ithalatı aralıkta arttı

- Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 artarak 6 milyar 52 milyon metreküpe yükseldi - Depolardaki doğal gaz stok miktarı yüzde 7,41 artarak 3 milyar 167 milyon metreküpe çıktı

Doğal gaz ithalatı aralıkta arttı
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 artarak 6 milyar 52 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Aralık Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, 2017'nin aralık ayında 5 milyar 995 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, 2018'in aynı ayında ithalat yüzde 0,95 artışla 6 milyar 52 milyon metreküpe yükseldi.

Toplam ithalatın 3 milyar 952 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 100 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Geçen yıl aralık ayında en fazla doğal gaz 2 milyar 261 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 896 milyon metreküple İran ve 794 milyon metreküple Azerbaycan izledi. İthalatın kalanı Cezayir, Katar, Nijerya, ABD, Mısır, Ekvator Ginesi ile Trinidad ve Tobago'dan yapıldı.

- Doğal gaz stoklarında artış

Doğal gaz stok miktarı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,41 artarak 3 milyar 167 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yılının aralık ayında 2 milyar 948 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Geçen yılın aralık ayında doğal gaz tüketimi ise yüzde 3,09'luk artışla 5 milyar 652 milyon metreküpe çıktı. En çok doğal gaz tüketimi 2 milyar 351 milyon metreküple konutlarda gerçekleşti. Bu sektörü, 1 milyar 399 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektörü izledi. Tüketimin kalanı ise sanayi, hizmet sektörü ve diğer alanlarda gerçekleşti.

Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Bir önceki yılın aralık ayında Yunanistan'a 61,7 milyon metreküp doğal gaz gönderilirken, geçen yılın aynı ayında bu miktar yüzde 72,61 artışla 106,66 milyon metreküpe çıktı.

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