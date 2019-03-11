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Doğal gaz ithalatında LNG'nin payı yükseldi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin geçen yılki doğal gaz ithalatında sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) payı yüzde 22,5'e yükseldi.AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen...

Doğal gaz ithalatında LNG'nin payı yükseldi
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin geçen yılki doğal gaz ithalatında sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) payı yüzde 22,5'e yükseldi.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl 48,9 milyar metreküp doğal gaz tüketildi.

Türkiye'nin geçen yıl toplam doğal gaz ithalat miktarı ise 50,3 milyar metreküp olarak hesaplandı. Bu miktar 2017'de 55,2 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl ithal edilen doğal gazın 11,3 milyar metreküpü LNG formunda, geri kalanı ise boru hatları aracılığıyla sağlandı. Böylece toplam gaz ithalatı içinde 2017'de yüzde 19 olan LNG'nin payı geçen yıl yüzde 22,5'e ulaştı.

Geçen yıl en fazla LNG ithal edilen ay 2,1 milyar metreküple aralık oldu. Aralık ayında LNG'nin toplam gaz ithalatındaki payı ise yüzde 34,69 olarak hesaplandı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiIthalatLNG
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