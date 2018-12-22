Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından doğal gaz piyasasında sertifika sahiplerince can güvenliğini tehlikeye atacak durumların tespit edilmesi halinde, yazılı ihtara gerek olmaksızın sertifikalar iptal edilebilecek.

EPDK tarafından "Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz piyasasında sertifika sahiplerinin can güvenliğini tehlikeye atacak fiillerde bulunduğu soruşturma sonucunda tespit edilirse, sertifikanın verilmesine esas olan şartların ortadan kalktığı kabul edilerek, söz konusu sertifikalar yazılı ihtara gerek olmaksızın iptal edilebilecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri yenilenen taahhütnameyi 1 ay içinde ilgili dağıtım şirketine sunacak.

Taahhütnameyi belirlenen süre içinde dağıtım şirketine sunmayan sertifika sahiplerinin yeni proje dosyaları taahhütname teslim edilene kadar kabul edilmeyecek.