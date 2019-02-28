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Doğal gaz tüketimi 2018'de yüzde 8,28 azaldı

- Türkiye'nin doğal gaz tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,28 azalarak 48 milyar 907 milyon metreküpe geriledi

Doğal gaz tüketimi 2018'de yüzde 8,28 azaldı
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin doğal gaz tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,28 azalarak 48 milyar 907 milyon metreküpe düştü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayımladığı "2018 Aralık Ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'de 2017'de 53 milyar 322 milyon metreküp doğal gaz tüketildi. Türkiye'nin doğal gaz tüketimi 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 8,28 azalışla 48 milyar 907 milyon metreküpe indi.

Bu dönemde, doğal gaz ithalatı da yüzde 8,85 azalarak 55 milyar 249 milyon metreküpten 50 milyar 360 milyon metreküpe geriledi.

Türkiye'nin doğal gaz üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20,90 artarak 428 milyon metreküp oldu. Söz konusu dönemde ihracat da yüzde 6,76 artarak 673 milyon metreküpe çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiIhracatIthalat
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