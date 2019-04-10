Doğal gazda 3,4 milyar lira tasarruf sağlandı

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, geçen yıl hava sıcaklığının bir önceki yıla göre 1,8 derece arttığını belirterek, "Bu sıcaklık artışının sonucu olarak son üç yılın hane başı tüketim ortalaması bin 32 metreküpken 2018'de 905 metreküpe geriledi. Böylece ülke olarak geçen yıl 2 milyar metreküp daha az doğal gaz ithal ettik. Bunun parasal karşılığı yaklaşık olarak 3,4 milyar liradır." dedi.

Arslan, Türkiye'de doğal gaz sektöründe geçen yıl yaşanan gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Doğal gaz dağıtım sektörü olarak yoğun ve başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile koordineli bir şekilde, ilçelere doğal gaz arzı için çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Arslan, geçen yıl 75 yeni yerleşim merkezine doğal gaz arzının sağlandığını belirterek, iki yılda toplam 176 yerleşim merkezinin doğal gaza kavuştuğuna dikkati çekti.

Yapılan yatırım hamleleriyle nüfusun yüzde 80'inin doğal gaza erişiminin sağlandığını vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

"Bunun yüzde 62'si doğal gazın konforunu ve ekonomisini birebir yaşamaktadır. Müşteri memnuniyetinin üst düzeyde olduğu doğal gaz dağıtım sektörü, büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Son 5 yılda yüzde 38 oranında büyüyen sektörümüz, 2018'de de 1,7 milyar lira yatırım yaparak yüzde 8 büyümüştür. Burada bir konunun altını çizmemizde fayda var. Doğal gazı halihazırda kullanım imkanına sahip olan yaklaşık 16 milyon vatandaşımız alternatif yakıt türleriyle ısınma, ocak ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılıyor. Birçok kez ifade ettiğimiz gibi doğal gazın alternatif yakıt türlerine göre ciddi bir fiyat avantajı var. Kömürle ısınan bir eve kıyasla doğal gazla ısınan bir konut yıllık yaklaşık 700 lira tasarruf sağlıyor. Doğal gaz kullanan konutlar, ocakta kullanılan LPG tüpü maliyetine de katlanmamış oluyor. Vatandaşlarımızı doğal gaz kullanımına davet ediyoruz. Dönüşüm maliyetlerinin vatandaşlarımız tarafından zorlanmadan karşılanabilir bir noktaya gelmesi için bazı projelerimiz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bir çalışmamız devam ediyor."

- Artan sıcaklıklar tüketimi azalttı

Arslan, 2018'de bir önceki yıla göre hava sıcaklığında 1,8 derecelik ısınma olduğunu ve bunun konutların doğal gaz tüketiminde yüzde 12 tasarruf sağladığını bildirdi.

Türkiye'de ortalama hava sıcaklığının 2017'de 13,6 derece olduğunu ifade eden Arslan, "Geçen yıl ise 15,4 derece olarak gerçekleşti. Bunun sonucu olarak son üç yılın hane başı tüketim ortalaması bin 32 metreküpken 2018'de 905 metreküpe gerileyerek yüzde 12’lik bir düşüş sağlandı. Böylece ülke olarak 2018'de 2 milyar metreküp daha az doğal gaz ithal ettik. Bunun parasal karşılığı yaklaşık olarak 3,4 milyar liradır." diye konuştu.

Arslan, 2018'de konutların doğal gaz kullanımı sayesinde 7,25 milyon ton hava kirletici madde ve gazın doğaya salımının engellendiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her bir hanede doğal gaz kullanımı ile ortalama 235 kilogram partikül, 250 kilogram NOx (nitrojen oksit türevleri) ve SOx (sülfür oksit türevleri) salımı azalımı olmuştur. Bunun sonucu olarak da doğal gazın yaygınlaştığı bölgelerde hava kalitesinde hissedilir oranda düzelme sağlanmıştır. Buna ilave sektör olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen 'Bir Enerji Bir Nefes' projesi kapsamında doğal gaz dağıtım şirketleri 2018'de her bir yeni doğal gaz abonesi için bir ağacı doğaya kazandırmıştır. Böylelikle, geçtiğimiz yıl daha temiz bir gelecek için bir milyon yeni fidan dikilmiştir."