banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda festival Trabzon Bursa dünya
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

Doğal gazda abone sayısı 15 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliğince (GAZBİR), Türkiye'de doğal gazda abone sayısının 15 milyonu geçtiği bildirildi.GAZBİR'in Twitter hesabından paylaşılan mesajda, dün Hakkari'ye doğal gazın iletilmesiyle...

Doğal gazda abone sayısı 15 milyonu geçti
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliğince (GAZBİR), Türkiye'de doğal gazda abone sayısının 15 milyonu geçtiği bildirildi.

GAZBİR'in Twitter hesabından paylaşılan mesajda, dün Hakkari'ye doğal gazın iletilmesiyle 81 ilin tamamının bu imkana kavuştuğu hatırlatıldı.

Dağıtım şebekesinin her yıl yüzde 10 büyüdüğü kaydedilen mesajda, "Dağıtım şebekemiz 130 bin kilometreye, abone sayımız ise yüzde 9 büyümeyle 15 milyonun üzerine çıktı." bilgisi verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada Hakkari'nin de doğal gaza kavuştuğunu belirterek, "Batıda ne varsa doğuda o olacak anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiFatih DönmezGAZBİRHakkari
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1