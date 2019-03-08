TEKİRDAĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin iki gaz deposundan en büyüğünün Trakya bölgesinde bulunduğunu belirterek, "Silivri'deki gaz depomuzun kapasitesi 2,6 milyar metreküp. Bunun kapasitesini iki katına çıkarıyoruz. İkinci gaz depomuz da Tuz Gölü’nde. Orada da kapasiteyi bir milyar metreküpten 5 milyar metreküpe çıkaracağız. Böylece, doğal gazda arz güvenliği sorununu kökünden tarihe gömeceğiz." dedi.

Dönmez, Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi'nde halkla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek konuşmasına başlayan Dönmez, 2-3 haftadır seçim kampanyası sebebiyle 15'ten fazla ili gezdiğini ve muhalefet adaylarının elle tutulur ciddi bir projesi ve hedefi bulunmadığını gördüklerini söyledi.

Türkiye’nin enerjideki projelerine değinen Dönmez, doğal gazda 81 il ve 510 ilçede olmak üzere 50 milyon vatandaşın gaz kullandığını ifade etti.

Dönmez, Kapaklı'nın da gaz kullanan ilçelerinden birisi olduğunu dile getirerek, "Birkaç yerde eksiğimiz var. İnşallah Hayrabolu ve Malkara’ya da 2020 sonuna kadar gaz getirmek üzere de tüm planlamalarımızı yaptık. İstanbul, Kocaeli ve Düzce’den sonra tüm ilçelerine doğal gaz gidecek dördüncü il Tekirdağ. Pınarça Mahallemizi bu konfordan mahrum etmeyeceğiz, buraya da gaz getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Trakya’da 300 bin hanenin 10 yıl ihtiyacını karşılayacak gaz rezervi keşfettiklerini hatırlatan Dönmez, bölgede ayrıca kaya gazı ve petrolü bulmak için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Dönmez, Türkiye’nin en büyük gaz deposunun da bölgede bulunduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Silivri’deki gaz depomuzun kapasitesi 2,6 milyar metreküp. Bunun kapasitesini iki katına çıkarıyoruz. İkinci gaz depomuz da Tuz Gölü’nde. Orada da kapasiteyi bir milyar metreküpten 5 milyar metreküpe çıkaracağız. Böylece, doğal gazda arz güvenliği sorununu kökünden tarihe gömeceğiz."

Türkiye’nin yerli kaynaklarını da maksimum seviyede kullanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Dönmez, Çerkezköy’de inşası planlanan linyite dayalı elektrik üretim santralinden vazgeçildiğini söyledi.

Dönmez, Anadolu’nun birçok noktasında bu tür projeler için çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, "Yeni nesil santraller olarak bu santraller hayata geçecek. Böylece, çevreye en duyarlı teknolojiyi getiriyoruz." dedi.

- CHP’li vekilin soru önergesi

Geçen günlerde CHP’li bir milletvekilinin "Akdeniz’de neden milyar dolarlar harcıyorsunuz?" şeklinde soru önergesi verdiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu milyar dolarları harcamadık. Muhtemelen çok daha az bir maliyetle bu arama çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz ama gördük ki bu haber Türkiye’de değil, komşu ülke Yunanistan’da manşet olmuş çünkü aynı görüşteler. Aynı görüşte olmaları bizi üzdü. Biz başından beri güçlü Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz’de hem kendi hakkımızı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının haklarını korumaya kararlıyız.

Burada komşu ülkelerin bazı keşifleri oldu, biz de bulacağımızı umuyoruz ama ilk kuyuda bulunamayabilir. Sabredeceğiz, sonuna kadar da arayacağız."

Dönmez, Tekirdağ'daki programlarını Kapaklı ilçesine bağlı Hanedan Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışını yaparak tamamladı.