Doğal hayata sülün ve keklik desteği

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK/MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl tarım ve hayvancılığın desteklenmesi yanında doğal hayatın ve tabiatın korunmasına yönelik projeler de devreye alınacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019'da vereceği tarımsal destekler yanında, yaban hayatın korunmasından sulama projelerine kadar çok sayıda projeyi hayata geçirecek.

Tarımsal destekte geçen yıl 14,5 milyar liralık ödeme yapan Bakanlık, 2019 yılında da tarıma 16,1 milyar liralık destek verecek.

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Programı kapsamında 2018'de 8,3 milyon lira ödeme yapılırken, 2019'da 12 milyon lira destekleme sağlanması planlanıyor.

Tarım alanlarının miras ve satış yoluyla bölünmesi önlenirken, satış ve miras intikal işlemlerinin online takibini amacıyla Tarım Arazileri Devir Takip Sistemi kurulacak. Sistemle tarım arazileriyle ilgili mülkiyet devir işlemleri Bakanlığa gelecek ve online olarak cevaplanacak.

Bakanlık kuraklık ve çölleşmeyle mücadele çalışmalarını da sürdürürken, bu yıl hazırlıkları devam eden Fırat-Dicle, Gediz, Büyük Menderes, Seyhan, Ceyhan ve Asi olmak üzere 6 havzanın kuraklık yönetim planları tamamlanacak. Bakanlık, 2018'de 7 havzada bu çalışmaları tamamlamıştı. Bu çalışma, muhtemel kuraklık riskiyle karşılaşıldığında yapılacak müdahalelerin planlanmasını sağlıyor. Bakanlık 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü etkinliklerini, Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirecek.

Bakanlık su kaynaklarının korunması amacıyla kullanılmış suların değerlendirilmesi amacıyla da çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi bu yıl tamamlanacak. Projeyle, 25 havza için eylem planı hazırlanacak ve Ankara, Malatya ve Yalova olmak üzere üç pilot ilin atık su arıtma tesisinde geri kazanım uygulama projeleri tamamlanacak.

Su taşkınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında da bu yıl Marmara ve Meriç-Ergene havzaları için taşkın yönetim planı hazırlama çalışmalarına başlanacak.

- Faydalı böcekler doğaya salınacak

Geçen yıl 320 milyon civarında gerçekleşen fidan üretiminin, bu yıl 321 milyon adedi bulması planlanıyor. Bakanlık, boylu fidan ve dış mekan süs bitkisi ihtiyacını tamamen kendi fidanlıklarından karşılamayı ve fidan ihraç etmeyi hedefliyor.

Bakanlıkça yürütülen çalışmalarla Tarım Sigortaları Havuzu'nun kapsamı da genişletildi. Buna göre, incir ve üzümde yağmur riskinin verdiği zararlar teminat kapsamına alınırken, kapsamdaki ürünlere nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek de ilave edildi. Bu yıl küçükbaş hayvanlarda yavru atma riski de teminat kapsamında olacak.

Bakanlığın, sürdürülebilir av ve yaban hayatının sağlanması amacıyla yürüttüğü projeyle de geçen yıl 97 bin 500 keklik ve sülün doğaya salındı. Bu yıl da 95 bin kanatlı üretilip doğaya salınacak. Bu kapsamda 2018'de 3,9 milyon alabalık yavrusu üretilerek orman içi sulara bırakılırken, 2019 hedefi 3,7 milyon olarak belirlendi.

Geçen yıl orman ürünleri satışından 3,7 milyar lira gelir elde eden Bakanlık, bu yıl ise 4,6 milyar liralık gelir hedefliyor. 2018'de 700 bin ton odun dışı orman ürünleri üretimi gerçekleştirilirken, bu yıl bu rakamın 750 bin ton olması planlanıyor. Geçen yıl 24 milyon metreküp olan odun üretim miktarının ise bu yıl 28 milyon metreküpe ulaşması bekleniyor.

Ormanları tahrip eden zararlı organizmalarla mücadele kapsamında, bu yıl 500 bin adet faydalı böcek üretilecek, 50 bin kuş yuvası yapılarak ormanlara asılacak ve 100 bin karınca yuvası nakli gerçekleştirilecek.

Mesire alanları ve şehir ormanları kurulma çalışmaları kapsamında 2019'da 75 mesire yeri, 5 şehir ormanı ve 54 bal ormanı kurulması planlanıyor.

- Verimi artırıcı projeler

Bakanlığın hayata geçireceği Nadas Alanlarının Değerlendirilmesi Projesi ile nadas alanlarının üretimde kullanılması ve arz açığı olan bitkisel ürünlerde sözleşmeli üretim modeliyle üretimin geliştirilmesi amaçlanıyor. 2019 üretim sezonu itibarıyla 3 yıl süresince 12 ildeki 110 bin hektar alanda uygulama yapılması planlanıyor.

Küçükbaş hayvan sürülerinde et, süt ve döl verimi kaybına neden olan akrabalı yetiştirmenin önlenmesi amacıyla yetiştiricilerin elindeki koyun ve keçi sürülerinde kan değişimi sağlanacak. Sürülere yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla verim artışı sağlanacak. 2019 ve sonrasında koyun ve keçi sürülerinde kan değişimi sağlanması amacıyla proje yaygınlaştırılacak.

Öte yandan, erken kuzu kesimlerinin önlenmesi amacıyla bu yıldan itibaren karkas ağırlığı 20 kilogram ve üzerinde kuzu kesimi yapan yetiştiricilerin destek kapsamına alınması hedefleniyor. Böylece küçükbaş et üretiminde artış amaçlanıyor.