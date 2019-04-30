Doğal iplikten üretilen halılar görücüye çıktı

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Naksan Holding bünyesindeki Royal Halı tarafından Güney Amerika'daki endüstriyel ormanlardan tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan iplikler ve botanik kökenli elyaflardan üretilen halılar Domotex Türkiye 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda sergilendi.

Royal Halı AŞ tarafından uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda Güney Amerika'daki endüstriyel ormanlardan tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan iplikler ve botanik kökenli elyaflarla çevre dostu halılar üretildi.



Gaziantep'te Hannovers Fair Türkiye tarafından düzenlenen Domotex Türkiye 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda sergilenen ve tencel iplikle üretilen koleksiyonların yanı sıra "sıfırtoz", "tozumaz" özellikli halılar göz doldurdu.

Royal Halı Genel Müdürü Mehmet Nazif Koca, AA muhabirine, "Royal, Pierre Cardin, Atlas Halı ve Studio" marka halıların Naksan Holding bünyesinde üretildiğini anımsatarak, 2019 koleksiyonlarını Domotex Fuarı'nda sergilediklerini söyledi.

Fuarda, tencel iplikle üretilen çevre dostu koleksiyonlar, "sıfırtoz", "tozumaz" özellikleri içeren 13 yeni koleksiyonu ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını anlatan Koca, yeni ürünlerinin büyük ilgi topladığını ifade etti.

İnovatif ürünlerle sektörde öncü olduklarını belirten Koca, şöyle devam etti:

"Halılarımızda endüstriyel ormanlardan elde edilen iplikler kullanılıyor. İplik anlamında trend bir değişiklik yaşıyoruz. Doğal olan bu iplikler sayesinde çevreye duyarlı, tuşeli ve katlanabilir halılar üretiyoruz. Botanik kökenli elyaflar sayesinde evlerde doğada yürüyormuşçasına bir hissi kullanıcılarımıza yaşatmış oluyor ve hızlı çözünen bir ürün olduğundan doğaya katkı sağlıyoruz. Her alanda olduğu gibi halıda da teknoloji hızla ilerliyor. 100 ve 120 tarak halı makineleri sayesinde el halısından ayırt edilmeyecek halılar üretebiliyoruz. Üstelik bu teknikle daha detaylı ve el halısına yakın tasarım anlayışı ve daha geniş renk kullanımı imkanımız oluyor. Yeni markamız W Woven ile klasik ve modern desenlerle el halısından ayırt edilmeyecek nitelikte koleksiyonlar üretiyoruz. Yeni W Woven koleksiyonumuz Domotex Fuarı'nda yurt içi ve yurt dışı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi ve beğeni topladı."

- "Bu yıl yeşil, bordo, tarçın rengi ağırlıkta"



Koca, halı sektöründe bazı renk ve trendlerin ortaya çıktığını anlatarak, "Daha canlı renklere ve sık dokuyan makinelere doğru bir yöneliş var. Ürün çeşitliliğini genişlettik. Standımızdaki tüm ürünler 2019 model. Bu yıl yeşil, bordo, tarçın rengi ağırlıkta." dedi.

Bu yıl tasarım ve inovasyon anlamında birbirinden özgün ve yenilikçi koleksiyonlarla fuarda yer aldıklarını dile getiren Koca, Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.



Koca, fuarın, Almanya, Çin ve Türkiye'de aynı anda gerçekleştiğini aktararak, fuarda ciddi iş bağlantıları oluşturduklarını ifade etti.

Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 25 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Koca, fuarda beklentilerinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını sözlerine ekledi.



