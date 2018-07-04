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Doğal Jeotermal şirketinden ekonomik ısı teknolojisi

ANKARA (AA) - Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri şirketi tarafından, düşük alana sahip kapalı alanlar için ekonomik ısıtma-soğutma ve sıcak su teknolojisinin Türk pazarına sunulduğu bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu hava...

Doğal Jeotermal şirketinden ekonomik ısı teknolojisi

ANKARA (AA) - Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri şirketi tarafından, düşük alana sahip kapalı alanlar için ekonomik ısıtma-soğutma ve sıcak su teknolojisinin Türk pazarına sunulduğu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu hava kaynaklı ısı pompası sistemiyle istenilen konfor sıcaklığı düşük maliyetli elektrik tüketimiyle gerçekleştirilebilecek.

Sistemin, dış ünite yapısının inverterli olmasından dolayı kullanıcıların ihtiyacına göre ekonomik çalışması sağlanırken, dış ünitesinin de düşük ses seviyesinde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "İsveç’te sektörün lider şirketlerinden NIBE ile 2009 yılından itibaren tek elden dağıtım özel distribütörlük anlaşmasıyla Türkiye dağıtım ve servis ağı hizmetlerini üstlenen Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri, 100 metrekare ve daha düşük alana sahip alanlarda ve iş yerlerinde kullanılacak. Şirket, havadan suya doğru kontrollü ısı pompaları teknolojisini Türkiye pazarına sunmuş oldu. NIBE ısı pompası, evin ihtiyacına göre, dış ortam eksi 20 derecedeyken ısıtma, 43 derece dış ortam sıcaklıklarında da konforlu iç mekan soğutması sağlıyabiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca söz konusu sistemin kullanıcıları, iPhone ve Android alt yapısı ve NIBE uplink uygulaması sayesinde sistemi uzaktan erişimle yönetebiliyor.

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