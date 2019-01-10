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Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı açıldı

- Fuarda, gıdadan kozmetiğe, bitkisel tedavi kürlerinden organik bebek ürünlerine çok sayıda ürün sergileniyor

Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı açıldı
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İSTANBUL (AA) - Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura'19, İstanbul Fuar Merkezi'nde 9. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Son yıllarda tüketici bilincinin artması ve sağlıklı-doğal beslenmeye olan ilginin yükselmesi ile doğal-organik ürünler sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükselen pazarlar arasında yer alıyor. Gittikçe büyüyen ve önem kazanan sektörün temsilcileri, Exponatura'19'da bir araya geldi.

Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden birçok sektör profesyonelini tek çatı altında buluşturuyor. Fuara, 20 bin ziyaretçinin katılımı hedefleniyor.

Eczanelerden marketlere, organik ürün alıcılarından aktarlara, doğal ürün üreticilerinden ithalatçılara kadar geniş bir ticari hedef kitlesine sahip fuarda; tüm bölgelerde yetişen şifalı doğal ve organik ürünler, beslenme ve diyet ürünleri, anne-bebek ürünleri, vejetaryen-vegan ürünler, bitkisel kozmetik ve güzellik ürünleri, doğal tedaviler-bitkisel ilaçlar ve içecekler gibi birçok ürün sergileniyor.

Rusya, Sri Lanka ve Hindistan'dan firmaların da stant açtığı fuar, 13 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.


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Exponatura19
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