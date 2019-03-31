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Doğal taş ihracatına fuar katkısı

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, İzmir'de bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı - MARBLE sayesinde ülke doğal taş ihracatının 25 yılda 33 kat artışla 2 milyar dolar bandına geldiğini bildirdi.

Doğal taş ihracatına fuar katkısı
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Kaya, yaptığı açıklamada, MARBLE Fuarı'nın bu yıl da başarılı iş bağlantılarına aracı olduğunu bildirdi.

Fuarın sektör için hayati öneme sahip olduğuna işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"1994 yılında Türk doğal taş sektörünün 60 milyon dolar olan ihracatı, MARBLE Fuarı'nın desteğiyle 25 yılda 33 kat artışla 2 milyar dolar bandına geldi. Dünya genelinde doğal taş ticaret rakamları 20 milyar dolara ulaşmış durumda. Dünya rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olan Türkiye'nin doğal taş ihracatında gideceği daha çok yolu var. Bugün 2 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımızı katma değerli ürünlere yoğunlaşarak 7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için 'inadına üretim, inadına ihracat' mottosuyla hareket ediyoruz."

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk de fuarların büyümesiyle firmaların ve sektörlerin de büyüğünü aktardı.

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Doğal TaşIhracatMARBLE
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