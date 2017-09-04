Doğal taş ihracatında Çin ve Hindistan bereketi

İZMİR (AA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Çin ve Hindistan'da inşaat projelerinin hızlanmasıyla doğal taş talebinin arttığını, ihracatta 7 aylık dönemde önceki yıla göre yüzde 16 artış yakaladıklarını bildirdi.

Kaya, yaptığı açıklamada ocak-temmuz döneminde ihracatın 1 milyar 161 milyon dolara ulaştığını, yıl sonunda 2 milyar dolarlık rakamı yakalayabileceklerini ifade etti.

Doğal taş sektörünün bu dönemde Çin'e ihracatını yüzde 39'luk artışla 525 milyon dolar, Hindistan'a ise yüzde 109'luk artışla 46 milyon dolara ulaştırdığını kaydeden Kaya, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türk doğal taş sektörü, 2013 yılında yakaladığı 2 milyar 222 milyon dolarlık ihracatla zirve yapmıştı. Çin'de yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle ihracat rakamlarımız her yıl geriledi ve geçen yıl 1 milyar 805 milyon dolara indik. Ancak bu yıl, Çin ve Hindistan pazarlarında yakaladığımız ivmeyle ocak-temmuz döneminde yüzde 16'lık ihracat artışına ulaştık. 2017'de 2 milyar dolar, ardından da 2018 yılında 2,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak en büyük amacımız."



