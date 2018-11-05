Doğal taşta hedef pazarlara

BURSA (AA) - CEM ŞAN - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, doğal taş ihracatını artırmak için hedef pazarlara yönelik çok yoğun bir "ticaret heyeti" seferberliği başlattıklarını söyledi.

Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıl 5 milyar dolara yakın maden ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Sektör ihracatının yarısını doğal taşın oluşturduğunu dile getiren Dinçer, bunun da yarısının işlenmiş, diğer yarısının ise blok mermer ihracatı olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Maden ihracatının geneline bakıldığında net ihracat rakamının diğer sektörlerden daha fazla olduğuna işaret eden Dinçer, şöyle konuştu:

"Maden sektörü, rakamsal olarak bakıldığında belki 10-15 milyar dolarlık bir sektörün ihracatından daha fazla net ihracat yapıyor. Çünkü hiçbir ithal girdisi yok. Yer altı kaynaklarının yurt dışına ihraç edilmesiyle Türkiye'ye döviz girdisi sağlanıyor. Ayrıca hayatımızın her noktasında kullandığımız ürünler maden ürünleri. Cam, seramik, otomotiv gibi sanayi kuruluşlarının yüzde 80'inden fazlası bir maden ürününü kullanarak üretim yapıyor ve ihracat gerçekleştiriyor. Bu açıdan bakıldığında madencilik 30 milyar dolara yakın bir pazarı temsil etmekte. İşlenmiş 'uç ürün' dediğimiz ürünleri sanayi kuruluşlarında kullanılan ham maddeler vasıtasıyla bizler ulaştırıyoruz. Türkiye'ye 30 milyar dolar gibi bir rakamla etki ediyoruz."

Dinçer, Türkiye'nin 400'e yakın çeşit ve desende ürettiği doğal taşların, dünya mimarisine çok önemli eserler kazandırılmasına vesile olduğunu, bu nedenle doğal taşın çok önemli hale geldiğini anlattı.

- "Çok yoğun bir seferberlik başlattık"



Bu yıl blok mermer ihracatındaki düşüş nedeniyle doğal taş ihracatında yüzde 15 civarında bir azalma olduğuna değinen Dinçer, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıl ihracatımızı artırmak istiyoruz ancak dünyadaki ekonomik dalgalanmalar devam ederse yine aynı rakamlarda kalabilmemiz söz konusu. Bunu aşmak için ihracatçı birlikleri olarak fuarlara katılımın dışında ikili görüşmelerle firmalarımızı hareketlendiriyoruz. Ticaret heyetleriyle yurt dışına çok yoğun bir seferberlik başlattık. Kasım ayında 5 ülkeye ticaret heyeti organizasyonu düzenleyeceğiz. Aralık ayında çoğu ülkede tatil olması dolayısıyla ara vereceğiz. 2019 yılında ise ocak ayının ortasından sonra en az 12 ve 20'ye kadar çıkabilecek ticaret heyetleri gerçekleştireceğiz. Doğal taşı tüm dünyada pazarlamak için elimizden geleni yapacağız."

Dinçer, ticaret heyetlerine katılan firmaların o ülkedeki direkt alıcı firmalarla ikili görüşmeler yapacağını ve bire bir görüşme imkanı bulacağını, bunun yeni pazarlar elde edilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Söz konusu ülkelere gitmenin maliyetli olduğuna işaret eden Dinçer, "Ticaret Bakanlığının, ticaret heyetlerine yüzde 60 desteği var. 'Üyelerimizi daha az maliyetle nasıl götürebiliriz diye bu yüzde 60'ı da aşalım.' dedik. Yüzde 30'unu da birlik bütçelerimizden karşılıyoruz. Firmalarımız yüzde 10 gibi bir bedelle yurt dışında 30-40 firmayla görüşme imkanına sahip oluyorlar." dedi.

- Hedef pazarlar



Dinçer, Türk mermerinin dünyanın her yerinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Başka ülkelerin satış yaptığı ama bizim daha az bulunduğumuz pazarları hedef pazarlar haline getirdik. Yüksek fiyatlı ürün satmak istiyorsak geliri yüksek ülkelerle muhatap olmamız lazım. Geliri yüksek ülkeler de Avustralya, Almanya gibi ülkeler. Avustralya ve Almanya'ya doğal taş satışında çok gerilerdeyiz. O ülkelerde Türk mermerinin, doğal taşının kullanılması için çaba sarf etmek zorundayız. Bu ülkelere de önümüzdeki dönemde ticaret heyetleri göndereceğiz. Doğal taşta ihracatımızın ve birim fiyatlarımızın artmasını sağlamak amacıyla Türk doğal taşları (Turkish Stones) markasını tüm dünyada tanıtma çalışmalarımız devam edecek."



