Doğalgaz dağıtım işletmeciliğinde EPDK kriteri

ANKARA (AA) - MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz dağıtımında görevli şirketlerin verimli ve eş güdümlü çalışması için harekete geçti.

EPDK, "Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin İşletmecilik Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar"ına yönelik taslağı internet sitesinde görüşe açacak.

Sektör paydaşlarının konuya ilişkin önerileri alınarak doğalgaz dağıtım işletmeciliğinde nihai kriterler belirlenecek.

Ülke genelinde döşenen 130 bin kilometrelik boru hattı ve 23 milyar liralık yatırımla Türkiye'nin her köşesine doğalgaz konforunu ulaştırmayı hedefleyen EPDK, boru hattı ağının güvenliği ve 72 dağıtım şirketinin eş güdümlü çalışabilmesi için yeni bir düzenlemeye gidecek.

Bu kapsamda oluşturulan taslağa göre, Türkiye genelinde doğalgaz acil müdahale ekiplerinin bakım ve onarım araçlarının aynı özelliklere sahip olması gerekecek.

- Tek tip kıyafet zorunluluğu

Doğalgazın ulaştığı bütün il ve ilçelerde aynı uyarı levhaları olacak, bakım ve onarım personeli aynı eğitimden geçecek ve tek tip kıyafet giyecek.

Taslağın kabul edilmesi halinde, yeni dönemde doğalgazın ulaştığı her noktada acil müdahale prosedürleri aynı olacak.

Ayrıca, dağıtım sektörüne yönelik çağrı merkezleri, coğrafi bilgi sistemleri ve acil eylem planları konusundaki mevzuat hazırlık çalışmaları da yakın dönemde tamamlanacak.

- "Doğalgazı ulaştırmakla işimiz bitmiyor"

Taslağa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bakanlığımız ve sektörümüzle birlikte 81 ilimizin tamamına doğalgaz ulaştırma hedefine ulaşma yolunda artık gün sayıyoruz ama bir şehre veya bir ilçeye doğalgazı ulaştırmakla işimiz bitmiyor. Doğalgazın ulaştığı her noktada maksimum hizmet kalitesini sağlamak standartları doğru belirlemek gerekiyor." diye konuştu.

EPDK'nın verimli işletmecilik ve maksimum tüketici memnuniyeti için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirten Yılmaz, "Sektörden gelecek görüşler ışığında son şeklini vereceğimiz bu düzenleme doğalgaz sektöründe yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemeyle doğalgaz dağıtım şebekesinin daha etkin işletilmesi, teknolojik entegrasyonun sağlanması ve müşteri memnuniyetinin üst seviye çıkarılarak adil ve yönetilebilir bir tarife yapılabilmesi amaçlanıyor.