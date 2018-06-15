Doğalgaz faturasından bezdi girişimci oldu

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Ödediği yüksek doğalgaz faturasına karşın evini yeterince ısıtamayan Cem Gül, arkadaşı Emre Erkin'le birlikte kombi ve klimalarda tasarruf sağlayan sistemler geliştirdi. Cosa markasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'te bulunan şirketin geliştirdiği çiplerin ortalama ihracat kilogram fiyatı ise bin dolar seviyesinde.



AA muhabirinin sorularını cevaplayan Cosa Kurucu Ortağı Cem Gül, fikrin kişisel bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını ifade ederek, "Ben de evimde kombi kullanan bir insandım ve kendi tükettiğim doğalgazdan memnun değildim. Hem doğalgazın faturasının yüksekliği hem de o faturayı ödememe rağmen evde konforlu bir şekilde ısınamıyor olmak benim şikayetimdi." dedi.



Sorunuyla ilgili araştırmalar yapınca Türkiye’de oda termostatı kullanmadığını fark ettiğini söyleyen Gül, oda termostatlarının, duvara bağlı sıcaklığı ölçerek kombinin veya klimanın nasıl çalışması gerektiğine karar veren aletler niteliğinde olduğunu belirtti.



Oda termostatlarının montajının ve kullanımının zor olması nedeniyle Türkiye'de tercih edilmediğini söyleyen Gül, "Türkiye’de böyle bir ihtiyacın olduğu, bunun genel bir ihtiyaç olduğu ve böyle bir ürünün Türkiye’deki evlerde kullanılması durumunda hem tasarruf hem de konfor sağlayabileceği aslında ilk farkına vardığımız konu oldu. Ortağım Emre Erkin de aslında İTÜ Enerji Enstitüsü’nde 'Enerji Planlama Yönetimi' konusunda çalışıyor. Kendisiyle konuyu biraz değerlendirdikten sonra bunun Türkiye’de bir fırsat olabileceğini ve bizim yapacağımız bir takım Ar-Ge faaliyetleriyle böyle bir ürünü Türkiye’de geliştirebileceğimiz kanaatine vardık ve kolları sıvayıp İTÜ’deki Enerji Enstitüsü’nde, Enerji Teknokenti’nde işe giriştik." diye konuştu.





- "Kombilerde yüzde 30 enerji tasarrufu mümkün"





Gül, Cosa'nın akıllı ürünleri ile hanelerdeki enerji yönetimini daha verimli hale getirmeyi vizyon edinen bir teknoloji şirketi olduğunu belirterek, 2018 yılı içinde Cosa Akıllı Oda Termostatı, Cosa Akıllı Enerji Monitörü ve Cosa Akıllı Termostatik Vana ürünlerini geliştirdiklerini söyledi.



Gül şu bilgileri verdi:



"Cosa Akıllı Oda Termostatı aslında iki parçadan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi, evinizin daha çok yaşadığınız yerinde duran size sıcaklığı gösteren, evin internetine bağlanan dilerseniz pille de çalıştığı için illa duvarda değil herhangi bir odaya da taşıyabileceğiniz bir hali aslında. İkinci bir cihazda evin kombisine bağlanıyor. Ve kombisine bağlandığı içinde her iki cihaz aralarında kablosuz olarak iletişim sağlıyor. Dolayısıyla evde hem herhangi bir duvar delme ihtiyacı hem de herhangi bir kablo çekme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Dolayısıyla montajı aslında çok kolay. Türkiye’deki kombilerin yüzde 99’u ile uyumlu, hepsine çok rahat bir şekilde takılabiliyor. Ve sonuçta kullanıcılarımız evlerinde eskiden kombi üzerinden veya klimanın kumandasıyla yaptıkları ayarları artık Cosa’nın mobil uygulamasıyla evde olmasalar bile yapabiliyorlar.



Mesela şöyle bir özellik sağlayabiliyor, cep telefonunuz sizin nerede olduğunuzu bildiği için, eğer evin çevresinde değilseniz, kışın evinizin kombisini otomatikman kapatabiliyor veya yazın siz eve gelmeden evinizi otomatikman soğutmaya başlayabiliyor. Bu durum ile birlikte bir özelliği de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla artık ne kombi ile ne klima ile herhangi bir ilişkiye girmenize gerek olmadığı gibi, bunları cep telefonunuzdan yapabiliyorsunuz. Toplamda da aslında faturalarınızda, kombilerde yüzde 30, klimalarda da yüzde 40’a varan bir enerji tasarrufu elde etmek mümkün oluyor."





- "Cosa kullanıcılarının ortalama tasarrufları yüzde 37"





İstanbulluların yıllık doğalgaz ödeme ortalamasının bin 500 TL seviyesinde seyrettiğini aktaran Gül, "Altı ay fatura ödediğimizi varsayalım, ayda 250 TL gibi bir rakama denk geliyor. Cosa kullanılan bir evde kullanıcılarının ortalama tasarrufları yüzde 37. Dolayısıyla bin 500 TL üzerinden yüzde 37 tasarruf ettiğinizi düşündüğünüzde, yaklaşık 500 TL tasarrufunuz var ve sadece kombileri kontrol etmek için gerekli olan ürünün bedeli bu 500 TL’nin altında bir bedel." bilgilerini verdi.



Cem Gül, kombilerin, klimaların, elektrikli radyatörlerin, ısıtma soğutma sistemlerinin içerisine gömülebilen yeni bir elektronik kart (çip) geliştirdiklerini ifade ederek, bu kartı şu anda pek çok üreticiye sattıklarını söyledi. Gül, "Şöyle bir örnek vereyim biz normalde Türkiye olarak ihracatımızın 1 kilogramında yaklaşık 1,28 dolar kazanıyoruz. Çok kaba bir hesapla biz ürettiğimiz ısı kontrol çiplerinin kilosunu bin doların üzerinde bir rakama ihraç edebiliyoruz. Dolayısıyla çok kabaca ama bin katı gibi bir değer yarattığımız durum söz konusu." yorumunu yaptı.





- "İhracat rakamlarımız Türkiye’deki rakamlarımızı geçecek"







Cosa'nın 2017 yılı cirosunun 2016 yılına göre yüzde 500 büyüyerek 5 milyon TL’ye yükseldiğini anlatan Gül, Cosa markalı ürünlerin Türkiye’de 20 bin hanede kullanıldığını kaydetti.



Yurt dışına açılmak için görüşmeler yaptıklarını anlatan Gül, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yurt dışında epey bir fuara katılmaya başladık. Bu hem oradaki kombi, klima üreten üreticilerle tanışmak hem de enerji şirketleri ile daha yakın çalışabilmek amacıyla yaptığımız bir girişimdi. İtalya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Polonya gibi pek çok farklı ülkeden hakikaten toplamda 25 ülkeden çok geniş bir potansiyel müşteri kitlesine hitap edebilme durumumuz var.



Bu sene içinde yeni ürünlerimizin lansmanı ile birlikte Avrupa’da bizi bekleyen tüketiciler ile buluşacağız. Biz şu anda sadece Türkiye’deki kullanıcılarımıza ulaşmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla Türkiye’de tasarruf ve konfor sağlayabilen evler, enerjinin daha verimli yönetilebilmesini sağlayan ürün ve servisleri geliştiriyorduk. Ama artık sadece Türkiye’de teknoloji geliştiren değil, bunu aynı zamanda Türkiye’de üretip, yurt dışına ihraç etmeye hızlanan şirket bir konumuna geldik. Şu anda pek çok Avrupa ülkesindeki potansiyel müşterilerimizle görüşmeler devam ediyor. Yakında inşallah ihracat rakamlarımız Türkiye’deki rakamlarımızı bile geçiyor olacak."​