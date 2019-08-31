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Doğalgaza aynı ay içinde bir zam daha!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yüzde 14.90 zam yapıldığını bildirdi.

Doğalgaza aynı ay içinde bir zam daha!
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EPDK'den yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,90 artışa gidildiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni fiyatların 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
DOĞALGAZZamEkonomiEPDK
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