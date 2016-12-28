Doğalgazda tarihi adım atılıyor

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY/NURAN ERKUL - Egegaz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Akbal, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerinin arz güvenliği için 'nöbetçi eczane' niteliğinde olduğunu belirterek, "Aliağa LNG terminalimizde ikinci kapasite artışımızı 6 ay içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Günlük 40 milyon metreküpe ulaşacak bu sevkiyat kapasitesi, Türkiye'nin büyüyen doğalgaz tüketiminin yüzde 18'ine kadar garanti sağlayabilecek." dedi.

Akbal ve Egegaz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Çolakoğlu, Egegaz Aliağa LNG terminalinde gelecek dönemde yapılacak yatırımlar ve doğalgaz sektörüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çolakoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı ile terminalin günlük sevkiyat kapasitesini 16 milyon metreküpten 24 milyon metreküpe çıkardıklarını hatırlattı. Bu miktarla terminalin kapasitesinin yüzde 51 büyüdüğünü aktaran Çolakoğlu, "Şu an terminalde iki tankımız mevcut. Daha sonrasında üçüncü bir tank ilavesi olabilir, ama ilk etapta 40 milyon metreküplük yeni kapasite artışına yoğunlaşmış durumdayız. Sayın Bakanımızın önderliğinde, birkaç yıl içinde doğalgaz arzında bir daha sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Daha önce yapmamış olmamız bizim kabahatimiz, ama geç 'hiçbir zamandan iyidir' deyip harekete geçtik." diye konuştu.

- Tüketimin yüzde 18'ine kadar garanti

Akbal da terminalin sisteme günlük gaz basma kapasitesinin mevcut durumda Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin yüzde 12'sine denk geldiğini söyledi.

Şu an 24 milyon metreküp olan kapasitenin 40 milyon metreküpe çıkarılacağını vurgulayan Akbal, şöyle devam etti:

"Aliağa LNG terminalimizde ikinci kapasite artışımızı 6 ay içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu sevkiyat kapasitesi Türkiye'nin büyüyen doğalgaz tüketiminin yüzde 18'ine kadar garanti sağlayabilecek. LNG tesisleri doğalgaz arz güvenliği için nöbetçi eczane niteliğindedir. İhtiyacınız olduğu anda düğmeye basarsınız ve cevabını alırsınız. LNG terminalleri kaynak çeşitliliği, esnek çalışma imkanı ve günlük arz kapasitesinde pik talep zamanlarında anında devreye girerek talepleri karşılayabiliyor. Dolayısıyla doğalgaz şebekesine çok ciddi bir basınç katkısı vermekle beraber, Egegaz konumu itibarıyla batı bölgesi doğalgaz ihtiyacının sağlanmasında anahtar bir tesis olarak çalışıyor."

Akbal, şu anda terminalde çok yoğun bir gemi trafiği olduğu, cumartesi 1 tank, pazartesi ise 1,5 tank kapasitesinde iki geminin terminale yanaştığı bilgisini paylaştı.

Bunlara ek olarak yıl sonuna kadar toplam 3 tank kapasiteli 2 ayrı geminin daha terminale geleceğini belirten Akbal, böylece soğuk günler için hazırlıklarını yaptıklarını kaydetti.

- Dünyada 130 LNG gemisi inşa halinde

Doğalgazın temiz fosil yakıt olduğunu ve dünyadaki tüketiminde de yükselişini sürdürdüğünü aktaran Akbal, mevcut verilere göre dünya enerji tüketiminin yüzde 24'ünü karşılayan doğalgazın payının 2030 itibarıyla yüzde 27'ye yükseleceğini ve LNG ticaretinin de aynı şekilde büyüyeceğini anlattı.

Akbal, özellikle Avustralya, Amerika, Katar gibi ülkelerden de dünyadaki LNG arzını destekler nitelikte kapasitenin piyasaya sürüleceğini ve bunların taşınması için de mevcut durumda 450 geminin aktif olduğunu söyledi. Bu gemilerin yaklaşık 10-15 yaşında olduğunu dile getiren Akbal, dünya genelinde 130 yeni geminin de inşa halinde olduğunu sözlerine ekledi.