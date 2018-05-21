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Doğan Gazetecilik'ten üst düzey yönetici ataması açıklaması

Doğan Gazetecilik A.Ş., yönetim kurulunun Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soysal'ın Yürütme Komitesi ( İcra Kurulu ) başkanı görevine atanmasına karar verdiğini duyurdu.Doğan Gazetecilik A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma...

Doğan Gazetecilik'ten üst düzey yönetici ataması açıklaması

İSTANBUL (AA) - Doğan Gazetecilik A.Ş., yönetim kurulunun Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soysal'ın Yürütme Komitesi ( İcra Kurulu ) başkanı görevine atanmasına karar verdiğini duyurdu.
Doğan Gazetecilik A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugünkü 2018/23 sayılı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soysal'ın Yürütme Komitesi ( İcra Kurulu ) başkanı görevine atanmasına karar verdiği bildirildi.

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