Doğan Holding yönetimi yatırımcılarla buluştu

Doğan Holding tarafından gerçekleştirilen, Türkiye’nin önde gelen yatırımcılarına yönelik ‘Yatırımcı İlişkileri Toplantısı’nda konuşan Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, medya ve perakende iş kollarında gerçekleştirilen satışların ardından grubun daha odaklı ve çevik bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Göğüş, medya grubu olarak bilinen Doğan Holding’in, enerji, akaryakıt perakendesi, finans, internet-eğlence, sanayi, otomotiv, turizm, ticaret ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren bir grup olduğuna dikkat çekti. Doğan Holding’i stratejik alanlara yatırım yapan özel sermaye fonuna benzeten Göğüş, “Geleneksel ve/veya yenilikçi iş alanlarıyla ilgili yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.



Doğan Holding’in Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlediği ‘Yatırımcı İlişkileri Toplantısı’na yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş’ün Holding ile ilgili ayrıntılı bir sunum yaptığı toplantıya, Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarının, portföy yönetim şirketlerinin ve emeklilik fonlarının yönetici ve temsilcileri katıldı. Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş sunumunda, Doğan Holding’in daha çok medya holdingi olarak bilindiğini, fakat gerçekte enerji, akaryakıt perakendesi, finans, internet-eğlence, sanayi, otomotiv, turizm, ticaret ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren bir grup olduğunu vurguladı. Göğüş, “Doğan Holding’in stratejik önem taşıyan alanlara yatırım yapan özel sermaye fonuna benzetilebileceğini” kaydetti.



Göğüş, Doğan Holding’in medya ve perakende iş kollarında gerçekleşen varlık satışlarının ardından, 2018 yılından itibaren odaklanma ve verimlilik stratejisinde yeni bir aşamaya geçtiğini ve daha çevik bir yapıya kavuştuğunu vurguladı. Doğan Holding’in 2017 yılından bu yana sürdürülen odaklanma ve verimlilik stratejisi ışığında faaliyette bulunduğu sektörlerde başarılı projelere imza atarak konsolide kârlılığını ve aktif kalitesini artırmaya devam ettiklerini ifade eden Göğüş, 60 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü özel sektör kuruluşları arasında yer almanın sorumluluğu ve deneyimiyle 2018 faaliyet döneminde de başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaştıklarını kaydetti.



“Konsolide gelirler yüzde 57 artarak 12,1 milyar TL’ye ulaştı”



Doğan Holding’in sürdürülen faaliyetlerine ilişkin konsolide gelirlerinin, 2018 yılı sonu itibarıyla önceki yılın aynı dönemine kıyasla %57 oranında artışla 12 milyar 146 milyon Türk Lirası seviyesine yükseldiğini aktaran Göğüş, Holding’in finansal performansı hakkında şu bilgileri verdi:



“Holdingimiz, 2018 yılında odaklanma ve verimlilik stratejisi ışığında başarıyla yürüttüğü bağlı ortaklık satışları sonucunda oluşan iştirak satış kârları ve kur farkı gelirlerinin etkisi ile 3 milyar 567 milyon Türk Lirası dönem kârı elde ederken, ana ortaklığa ait dönem net kârımız ise 3 milyar 633 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşti. Gelirlerimizdeki artışa en önemli katkıyı bayi sayısını artıran Aytemiz gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, akaryakıt perakendesi ve elektrik üretim ve ticaret segmentlerinin toplam konsolide gelirler içindeki payı %85 olarak gerçekleşti. Holdingimizin konsolide brüt kârı ise 2018 sonu itibarıyla %100,0 artışla 1 milyar 15 milyon Türk Lirası oldu. Faaliyet yürüttüğümüz tüm segmentlerin brüt kârlarında yaşanan artış, Doğan Holding’in brüt kâr marjını %8,4 seviyesine yükseltirken, FAVÖK’ümüz ise %7,9 artışla 603 milyon Türk Lirası oldu. Esas faaliyet kârımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2018 sonu itibarıyla 73 milyon Türk Lirası seviyesinden, 1.265 milyon Türk Lirası seviyesine yükseldi.”



“Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla toplam kurulu gücümüz 201,8 Megawatt’a ulaştı”



Konsolide gelirlere en yüksek katkıyı sunan akaryakıt perakendesi iş kolunda 2018 sonu itibarıyla toplam bayi sayısını artırmaya devam ettiklerini belirten Göğüş şunları söyledi: “Yenilenebilir enerji türleri olan güneş ve rüzgâr santralleri de dahil olmak üzere enerji alanında yaptığımız yatırımlarla toplam kurulu gücümüz 31 Mart 2019 itibarıyla 201,8 MW seviyesinde gerçekleşti. Sanayi iş kolunda ihracatımızda en büyük payı oluşturan Çelik Halat ve Ditaş şirketlerimiz ile 2018 faaliyet döneminde de başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaşmayı başardık.”







“Müzik markamız NetD dünyanın en çok izlenen 4. Kanalı”



Holdingin yükselen iş kollarından finansal hizmetler alanında faaliyet yürüten Doruk Faktoring’in 62,8 milyon TL değerinde bono ihracını başarıyla gerçekleştirdiğini aktaran Göğüş, şu bilgileri verdi: “Gayrimenkul alanında Trump Towers’ı Doğan Holding bünyesine kazandırdık. İnternet ve eğlence sektöründe NetD Müzik markamız, 2018 yılında 12,6 milyon abone ile dünyanın en çok izlenen dördüncü Youtube kanalı olarak tüm dünyada sektördeki oyuncular tarafından takip edilen bir şirkete dönüştü. 70’den fazla dergisi ile Doğan Burda Dergi grubu, dergi satışında %42, reklam satışta ise %46 ile pazarın hâkimi oldu. Doğan Egmont, çocuk yayıncılığında %13 pay ile lider, yetişkin yayıncılığında ilk 5 yayınevi arasında bulunuyor. Dünyanın en önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs Hürriyet Emlak’a ortak oldu.”



“Geleneksel ve yenilikçi iş alanlarına yatırıma devam edeceğiz”



Doğan Grubu için stratejik önem taşıyan alanlara yatırım yapmak amacıyla 2014 yılında Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nı kurduklarını anımsatan Göğüş, “Yatırımlarımıza rasyonel biçimde yön veren Öncü GSYO aracılığıyla teknoloji şirketi Insider, anne-çocuk segmentinde başarılı işlere imza atan “Edutainment” şirketi Düşyeri Çizgi Film Stüdyosu, Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 şirket arasında ilk 20 arasına giren Tavuk Dünyası gibi şirketlere yatırım yaptık” dedi.



Doğan Holding’in, 60 yıllık deneyimi ve başarılı birleşme ve satın alma işlemleri; planlanan yeni yatırımları ile güçlü gelir, nakit ve FAVÖK artışı; BIST-30 şirketi olarak net defter değerine göre cazip hisse fiyatı; güçlü finansal yapısı ve kredibilitesi; sürdürülebilir büyümesi;istikrarlı kâr dağıtım politikası ve hisse geri alım programı ile yatırımcılar açısından dikkate değer şirketlerden biri olduğunu belirten Göğüş, 2019’da da birçok alanda faaliyet gösteren geleneksel ve/veya yenilikçi iş alanlarıyla ilgilenmeye ve yeni yatırımlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.



Doğan Holding tarafından düzenlenen ‘Yatırımcı İlişkileri Toplantısı’na; İş Portföy, Garanti Portföy, Yapı Kredi Portföy, Ziraat Portföy, Oyak Yatırım, TEB Portföy, Ak Portföy, ICBC Portföy, Erste Sparinvest, Taaleri, Işık Menkul Kıymetler, Integral Yatırım, QNB Finans Portföy, Alan Yatırım Menkul Değerler, Ata Portföy, Gedik Yatırım, Tacirler Portföy ve Marmara Capital gibi önde gelen yatırımcı ve aracı kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Ahmet Toksoy, Doğan Holding İcra kurulu Üyesi (Strateji ve İş Geliştirme) Vedat Mungan, Doğan Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı Murat Doğu, Doğan Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Neslihan Sadıkoğlu ile Doğan Holding Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sena Hertaş da hazır bulundu.