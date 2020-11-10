Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Tunceli brüksel kemal kılıçdaroğlu kosgeb TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Bodrum'da kaldılar
Bodrum'da kaldılar
Bir şube daha açtı
Bir şube daha açtı
AR-GE'nin başına geldi
AR-GE'nin başına geldi
Isıtan ceketi yaptı
Isıtan ceketi yaptı
Kargoda devrim
Kargoda devrim

Doğru kablo ile verimlilik artıyor

Türk Prysmian Kablo, güneş ve rüzgar santrali projelerinde doğru kablo kullanımının verimliliği artırdığına dikkat çekti.

Doğru kablo ile verimlilik artıyor

Enerji sektörünün devlerini bir araya getiren EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın 13’üncüsü 2-6 Kasım tarihleri arasında dijital ortamda düzenlendi. Enerjiyle ilgili tüm sektörleri buluşturan fuarda Türk Prysmian Kablo, güneş ve rüzgar santrali projelerinde doğru kablo kullanımının verimliliği artırdığına dikkat çekti.

2-6 Kasım tarihleri arasında, bu yıl ilk kez pandemi nedeniyle online düzenlenen “EIF–13. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı” enerji sektörünün ulusal ve uluslararası temsilcilerini, sektör paydaşlarını ve karar alıcıları bir araya getirdi. Fuar kapsamında yapılan Prosumer 2020 Üreten Tüketiciler Konferansı’nda bir oturuma katılan Türk Prysmian Kablo Endüstriyel Satışlar Direktörü Mert Erden, ülkemizde de yükselişe geçen güneş enerjisi santrallerinde doğru kablo kullanımının verimliliğe etkisi üzerine önemli bilgiler paylaştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türk Prysmian KabloGüneş EnerjiGunes Enerjisi Kablo
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.