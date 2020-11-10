Doğru kablo ile verimlilik artıyor

Enerji sektörünün devlerini bir araya getiren EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın 13’üncüsü 2-6 Kasım tarihleri arasında dijital ortamda düzenlendi. Enerjiyle ilgili tüm sektörleri buluşturan fuarda Türk Prysmian Kablo, güneş ve rüzgar santrali projelerinde doğru kablo kullanımının verimliliği artırdığına dikkat çekti.

2-6 Kasım tarihleri arasında, bu yıl ilk kez pandemi nedeniyle online düzenlenen “EIF–13. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı” enerji sektörünün ulusal ve uluslararası temsilcilerini, sektör paydaşlarını ve karar alıcıları bir araya getirdi. Fuar kapsamında yapılan Prosumer 2020 Üreten Tüketiciler Konferansı’nda bir oturuma katılan Türk Prysmian Kablo Endüstriyel Satışlar Direktörü Mert Erden, ülkemizde de yükselişe geçen güneş enerjisi santrallerinde doğru kablo kullanımının verimliliğe etkisi üzerine önemli bilgiler paylaştı.