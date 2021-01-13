Doğru seçimi yapın hem çevreyi hem de cebininizi koruyun

Küresel ısınma sonucu oluşan iklim değişiklikleri son yıllarda dünya gezegenini tehdit eden unsurların başında geliyor. Dünyanın giderek ısınması, buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, yağış oranlarının değişmesi gibi etkenler ekolojik yapıyı hasara uğratarak ekonomik ve sosyal düzeyde büyük değişimlere neden oluyor. İçinde bulunduğumuz kış aylarında yaşam alanlarını ısıtan ve enerji tüketiminde büyük bir paya sahip olan kombi kullanımında tasarruf sağlamanın yolları ise herkes tarafından araştırılıyor. E.C.A.’nın uzman kadrosu, çevreyi koruma altına alırken faturaları düşüren doğru kombi seçimi ve kullanımı hakkında ipuçları veriyor.

Günümüzde enerji tüketiminin azaltılması ve sürdürülebilir enerji yönetimi politikalarının uygulanması dünyamızın geleceğine en büyük yatırımlardan biri olarak kabul ediliyor. Küresel ısınmanın yarattığı hasarın önüne geçmek adına alınacak bireysel önlemler ise giderek daha önemli hale gelirken içinde bulunduğumuz kış aylarında ısınma amacıyla kullanılan kombilerin enerji tasarrufundaki rolü gündemi meşgul ediyor. Isıtma-soğutma sektöründe 30 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren E.C.A.’nın uzman kadrosu, enerji kaynaklarının tüketimini azaltmaya yönelik etkin çözümlerden biri olan doğru kombi seçimi ve ideal kullanım hakkında bilgi veriyor.

Doğru alanda doğru kombiyi kullanın

Kombi satın alırken dikkat edilmesi gereken unsurların başında metrekareye göre kombi seçimi geliyor. Yaşam alanlarınız için seçeceğiniz kombinin kapasitesinin alanın tipi, metrekaresi, baktığı cephe/yön gibi özellikler ile uyumlu olması gerekiyor. Alanınızın metrekaresine yeterli olmayan bir kapasitede satın aldığınız kombi, ısı verimi sağlamadığı gibi faturaların da şişmesine yol açıyor.

Kombinizi belirli bir seviyede çalışır halde bırakın

Kullanım esnasında kombiyi açıp kapamak yerine belirli bir seviyede çalışır halde bırakmak performansı güçlendirirken faturaları da düşürüyor. Kombide elektrik tüketimini azaltmak için dur-kalk miktarını en aza indirgemek ve oda termostatı, dış hava sensörü gibi ilave kontrol aksesuarlarını kullanmak da kombinin daha ideal koşullarda çalışmasını sağlıyor. Böylece hem elektrik hem de gaz tasarrufu elde etmek mümkün hale geliyor.

Yılda bir kez kombi bakımı yaptırın

Kış mevsimine girmeden önce kombilerin temizlik ve periyodik bakımının yaptırılması gerektiğini ifade eden E.C.A.’nın uzman kadrosu, bunun hem ısı kalitesi açısından hem de ekonomik açıdan gerekli olduğunu söylüyor. Doğalgaz tasarrufu sağlamanın en önemli yollarından biri olan kombi bakımının her sene kış sezonunun başladığı kasım ayından önce yetkili servislere yaptırılması gerekiyor.

Radyatör bakımını ihmal etmeyin

Kombi sisteminin en önemli parçalarından olan radyatörlerin içindeki su zaman içerisinde kirlenerek tortu oluşumuna neden oluyor. Tortu oluşumu radyatörlerde tıkanıklık yaratarak alt kısımlarındaki suyun dolaşımını kısıtlıyor ve böylece sistem tam fonksiyonlu olarak çalışamaz hale geliyor. Bu durum yüksek derecelere rağmen radyatörlerin ısınmamasına ve dolayısıyla faturaların şişmesine yol açıyor. Bu olumsuzluklardan kaçınmak ve kullanım verimliliğini en üst seviyede tutmak için de radyatör temizliğinin iki yılda bir düzenli olarak yaptırılması öneriliyor. Söz konusu temizlik mekandaki tüm radyatörlerin yüksek ısıda çalışmasını sağladığı gibi kombiye en uzak radyatörün bile optimum sıcaklıkta kalmasını sağlıyor.

Güçlü bir servis ağı olan markaları tercih edin

Bir kombi satın alınırken hesaplı olması, tüketici yararına bir durum gibi görünebilir; fakat kombi gaz ile çalışan bir cihaz olduğundan dikkat etmemiz gereken en önemli unsurların başında, ürünün güçlü bir servis ağının var olması geliyor. Aradığınız anda hemen ulaşabileceğiniz, hızlı bir şekilde hizmet vererek probleminizi kısa sürede çözecek uygun fiyatlı bir servis hizmetinin olması ürün alımında geleceğe yapılan bir yatırım olarak değerlendiriliyor. E.C.A. bu farkındalıkla 81 ilde 300’den fazla servis noktasıyla 7/24 hizmet veriyor. Öte yandan yeni nesil E.C.A. kombilerde kullanılan ve periyodik bakım zamanını hatırlatan akıllı teknolojiler, markanın aktif servis hizmetini teknolojiyle bütünleştiriyor.