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"Doğru teşvik ve denetim kayıt dışı istihdamı yüzde 30'lara indirdi"

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı: - "Kayıt dışı istihdam oranı, doğru teşvik sistemi, bilinçlendirme ve etkin denetimle yüzde 55'lerden yüzde 30'lar seviyesine indirildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranı ise yüzde 20-22'lerde. Hedef, bu oranı yüzde 15'lere çekmek" - "Kayıt dışılıktaki bir puanın sosyal güvenlikte bize 2 milyar liralık maliyeti var" - "Cezalandırarak değil, daha çok eğiterek ve teşvik ederek kayıt dışılığı hedeflediğimiz oranlara çekmek istiyoruz"

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ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, kayıt dışı istihdam oranının doğru teşvik sistemi, bilinçlendirme ve etkin denetimle yüzde 55'lerden yüzde 30'lara çekildiğini belirterek, "Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranı ise yüzde 20-22'lerde. Hedef, bu oranı yüzde 15'lere çekmek." dedi.

Bağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kayıt dışı istihdam konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kayıt dışı istihdam oranının yaklaşık 15 yıl önce yüzde 55'ler seviyesinde bulunduğuna işaret eden Bağlı, bunun ciddi bir mali yük olduğunu dile getirdi. Kayıt dışılığın sosyal güvenlikte finansman açığı olarak ifade edildiğini anlatan Bağlı, "Kayıt dışılıktaki bir puanın sosyal güvenlikte bize 2 milyar liralık maliyeti var. Şu anda sosyal güvenlik reformuyla, bilgilendirmeyle ve teşviklerle kayıt dışılığı aşağıya çekmeye yönelik bir irade var." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğinde 50'den fazla eylemin yer aldığı bir strateji planı hazırlandığını belirten Bağlı, kayıt dışılıkla mücadele ve kayıt içi istihdama ilişkin çalışmaların planda önemli yer tuttuğunu bildirdi.

- "Cezalandırarak değil, eğiterek ve teşvik ederek hedefe ulaşacağız"

Bağlı, Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçe üzerindeki yükünü hafifletmek, kurumun dengesini iyileştirmek, aynı zamanda sosyal hakların kullanılmasını önleyen engelleri ortadan kaldırmak istediklerini söyledi.

Kayıt dışılıkla etkin bir mücadele yürütüldüğünü ve başarılı sonuç elde edildiğini vurgulayan Bağlı, "Kayıt dışı istihdam oranı, doğru teşvik sistemi, bilinçlendirme ve etkin bir denetimle yüzde 55'lerden yüzde 30'lar seviyesine indirildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranı ise yüzde 20-22'lerde. Hedef, bu oranı yüzde 15'lere çekmek." dedi.

Bu hedefe ulaşmak için yoğun bir şekilde farkındalığı, toplumsal bilinci artırma, tüm aktörlere ulaşma gayretinde olduklarını belirten Bağlı, "Cezalandırarak değil, daha çok eğiterek ve teşvik ederek kayıt dışılığı hedeflediğimiz oranlara çekmek istiyoruz. Kabul edilebilir rakama çekeceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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