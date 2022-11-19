Doğrudan satış pazarında kadın girişimci sayısı artıyor 

Herbalife International’a bağlı olarak 24 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Herbalife Nutrition, yenilikçi ürünlerle portföyünü büyütürken doğrudan satış pazarına katkılarıyla kadın iş gücünün artırılmasını desteklemeye devam ediyor.

Doğrudan satış sektöründe yer alan girişimcilerin yüzde 70'inden fazlasını oluşturan kadın girişimciler, Herbalife Nutrition markasının distribütör ağının merkezinde yer alıyor. Türkiye’de çalışma hayatına yeni adım atan, ilave gelir sağlamak isteyen veya kariyerine doğrudan satışla devam etme kararı alan distribütörler; Herbalife Nutrition bünyesinde uzmanlar tarafından sunulan eğitimlerle liderlik, girişimcilik ve beslenme gibi konularda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Türkiye’de girişimcilik büyük bir gelişme potansiyeline sahip

Türkiye’de 2008’den beri her yıl 16-22 Kasım tarihleri arasında 170 ülkeyle aynı anda kutlanan Global Girişimcilik Haftası girişimcilik projelerine destek sağlamayı hedefliyor. Girişimciliğin Herbalife’ın önemli alanlarından biri olduğuna değinen Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal, şunları söyledi; “Genç girişimcilere potansiyellerini ortaya çıkarmak ve destek olmak amacıyla her yıl kasım ayının ikinci haftasında kutlanan Global Girişimcilik Haftası’nı, DNA’sında girişimcilik olan Herbalife olarak destekliyoruz. Girişimcilik hem sektörel hem de bireysel bazda oldukça önemli bir ekosistem ve ekonomiyi barındırıyor. 2022 yılı itibarıyla dünyada 186 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan doğrudan satış sektörü, 128 milyona yükselen girişimci sayısı ile yüzde 1,5 oranında büyüme hızına ulaştı. Türkiye, AB ülkeleri arasında büyüme oranında pozitif ayrıştı. Doğrudan satış sektörü AB’de 2021 yılında yüzde 3 büyüme gösterirken, Türkiye’de büyüme oranı yüzde 24,4 oranında gerçekleşti. Mikro girişimciliğin yükselişi, pandemi döneminde artan esnek çalışma talebi sektörün istikrarlı bir şekilde büyümesini sağladı.”

Kadın girişimcilere uzman eğitim fırsatları

Kadınların iş gücüne katılımında girişimcilik ekosisteminin desteklenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ediz Haksal, sözlerine şöyle devam etti: “Herbalife Nutrition olarak önemli paydaşlarımızdan olan distribütörlerimize sağladığımız desteklerle girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sunuyoruz. Herbalife Nutrition distribütörü olan kadınlar ve gençler; liderlik, girişimcilik ve beslenme gibi konularda aldıkları eğitimler ve uzman desteği sunan paylaşım ağıyla kendi işlerinin sahibi girişimciler olarak konumlanıyorlar. Türkiye’de 150 bine yakın distribütörümüzle 250 bin civarında müşteriye bire bir dokunan Herbalife, 500 binin üzerinde perakende müşteriye temas ediyor. Türkiye’de kendi işinin sahibi girişimciler olarak konumlandırdığımız Herbalife distribütörlerinin yüzde 65’i kadınlardan oluşuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam olarak sağlanamadığı iş dünyası kadın çalışanlara zorluklar çıkarabiliyor. Ancak kadınların başarma azmi ve yeni iş modelleriyle her zaman bir adım önde olacağına inancımız tam. Kadınların iş ve spor hayatındaki varlığını destekleyen, gelişimleri için çalışan ve kadın liderleri ile gurur duyan Herbalife Nutrition olarak bu alanda örnek bir duruş sergiliyoruz.”