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Doğrudan satış yaptı dünyada ilk 100'e girdi

Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna “Bu olağanüstü bir başarı; yerli bir marka olarak doğrudan satış sektöründe dünya devleriyle aynı sahnedeyiz. Türkiye’de pazar liderliğimizi koruyoruz, dünyada da yeni açılacak ülkelerimizle büyümeye tüm hızımızla devam ediyoruz" dedi.

Doğrudan satış yaptı dünyada ilk 100'e girdi
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Dünyanın en prestijli doğrudan satış haber sitesi “Direct Selling News”, dev kozmetik markası Farmasi’nin, dünyanın en büyük doğrudan satış şirketlerinin yer aldığı 2021 Global 100 listesinde, 30. sıraya yükseldiğini açıkladı.

Geçen yıl 32.sıradan listeye giriş yapan, bu yıl da yükselerek ilk 100 şirket arasına girmeyi başaran marka, global oyuncularla girdiği yarışta zirveyi zorlamaya devam ediyor.

Doğrudan satış endüstrisinin ekonomik ve sosyal alanlar üzerindeki küresel etkisine dair benzersiz bir bakış açısı sunan “Direct Selling News”ün, Global 100 listesinde yer alan 64 şirket, 2020’de 100 Milyon dolardan fazla gelir elde etti. Farmasi’de 2020 gelirlerine göre 447 Milyon dolarla dünyanın en çok satış yapan şirketleri arasında üst sıralarda yer aldı.

Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna “Bu olağanüstü bir başarı; yerli bir marka olarak doğrudan satış sektöründe dünya devleriyle aynı sahnedeyiz. Türkiye’de pazar liderliğimizi koruyoruz, dünyada da yeni açılacak ülkelerimizle büyümeye tüm hızımızla devam ediyoruz. Çalışmamızın karşılığını görmek bizi çok motive ediyor ve gururlandırıyor. Asıl hedefimiz dünyanın en büyük doğrudan satış markası olmak. Bu olağanüstü yolculuğa ortak oldukları için tüm Farmasi Ailesi’ne teşekkür ederiz. Tüm dünyada ekonomik sıkıntılar yaşanırken, aksine doğrudan satış sektörünün daha da büyüdüğünü görmekteyiz. Yıllardır doğrudan satışın orijinal bir sosyal ağ olduğunu konuştuk, biz ev işgücünün orijinal emekçileriyiz. Umarım tüm dünya, doğrudan satıştan bir şeyler öğrenebilir” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Direct Selling NewsFarmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre TunaEmre TunaFARMASİListeye 30. Sıradan Girdi.
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