Doğrudan yabancı yatırım sayısı 10 yılda 5 kat arttı

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım projeleri son 10 yılda yaklaşık 5 kat arttı.

AA muhabirinin uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin dünya genelinde 505 yöneticiyle yapılan görüşmeler sonucu oluşturduğu Avrupa Yatırım Çekiciliği 2017 Araştırmasından derlediği bilgilere göre, Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 138'e yükseldi.

Türkiye'ye yönelik son 10 yılda yapılan doğrudan yabancı yatırım sayısındaki değişime bakıldığında, 2006'da 28 olan proje sayısı, geçen yıl 138'e ulaşarak yaklaşık 5 kat artış kaydetti.

2015'te projeler için 2 bin 971 yeni istihdam yaratılırken, bu rakam geçen yıl yüzde 142 artışla 7 bin 179'a ulaştı. Böylece bir yıllık süreçte 4 bin 208 yeni istihdam oluşturuldu.





- Avrupa 2016'da rekor seviyede doğrudan yabancı yatırım çekti





EY'nin Avrupa Yatırım Çekiciliği 2017 Araştırmasına göre, Avrupa’ya yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 5 bin 845 proje ile rekor kırdı. Yatırımlar sayesinde aynı dönemde oluşturulan yeni istihdam ise bölge genelinde yüzde 19 yükselerek 259 bin 673 olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa Avrupa'da en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler oldu. Avrupa’ya yapılan doğrudan yabancı yatırım projelerinin yüzde 51’i Birleşik Krallık (bin 144), Almanya (bin 63) ve Fransa'da (779) gerçekleştirildi.

İspanya 308 proje ile 4'üncü sıradaki yerini korurken, Polonya 256 proje ile 5'inci sıraya yükseldi. İlk 3 arasında yer alan Fransa, proje sayısındaki artış bakımından yüzde 30 ile en fazla yükselişi kaydeden ülke oldu. Proje sayısında Almanya yüzde 12, Birleşik Krallık ise yüzde 7 artış gösterdi.

Doğrudan yabancı yatırım projeleri bakımından İsveç, İtalya ve Çekya bir önceki yıla göre en iyi performans gösteren ülkeler oldu. İsveç'te proje sayısı yüzde 76 artış ile 90'a, İtalya'da yüzde 62 artış ile 89'a ve Çekya'da yüzde 57 artış ile 110 projeye yükseldi. Geçen yıl Hollanda (yüzde eksi 5), Belçika (yüzde eksi 5) ve İsviçre (yüzde eksi 2) proje sayısı bakımından düşüş kaydeden ülkeler oldu.





- "Türkiye, her dönemde yabancı yatırımcılar için dikkati çekici"





EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni istihdam sayısındaki artışın kayda değer olduğunu belirterek, Türkiye'de istihdamın en önemli konulardan biri ve yabancı yatırımların devamının bu açıdan da çok değerli olduğunu söyledi.

Cantekinler, proje sayısındaki artışın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini beklediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin genç nüfusu, tüketim alışkanlıkları, girişimcilik kültürü ve coğrafi konumu her dönemde yabancı yatırımcılar için dikkati çekici. Bu unsurların ekonomik büyüme ve doğru yatırım politikaları ile desteklenmesi halinde yabancı yatırımlar artarak devam edecek." şeklinde konuştu.

- Son 10 yılda Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırım projesi ve istihdam verileri şöyle:

YılProje sayısı

İstihdam sayısı

2006 28 1.0052007 40 3.0152008 41 1.8632009 58 10.8192010 64 3.8302011 97 7.2952012 95 10.1462013 98 8.6962014 109 8.1752015 134 2.9712016 138 7.179