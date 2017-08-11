Doğrudan yabancı yatırımlar ilk yarıda 4 milyar doları aştı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım, bu yılın ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 50,1 artarak 4 milyar 108 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ilk yarısında 2 milyar 736 milyon dolar düzeyinde olan Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırım (net yükümlülük oluşumu) tutarı, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 108 milyon dolara yükseldi. Böylece yabancıların Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarındaki artış oranı yüzde 50,1 oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin yurt dışına doğrudan yatırımı (net varlık edinimi) yatay bir seyirle 1 milyar 645 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'ye haziran ayında 464 milyon dolar doğrudan yatırım yapılırken, geçen yılın aynı döneminde bu tutar 536 milyon dolar düzeyinde olmuştu.





- 100 dolarlık yatırımın 68 doları Avrupa'dan





Türkiye'de doğrudan sermaye yatırımlarının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-haziran döneminde en fazla yatırım yapan ülkeler sırasıyla İspanya, Hollanda, Katar, Azerbaycan ve Belçika olarak belirlendi.

Yurt dışında yerleşiklerin ilk yarıda Türkiye'deki 4,1 milyar dolarlık doğrudan sermaye yatırımlarının yüzde 24,3'lük bölümü (1 milyar dolar) İspanya tarafından yapıldı.

İlk yarıdaki yatırımların yüzde 20'si (821 milyon dolar) Hollanda, yüzde 13,2'si (541 milyon dolar) Katar, yüzde 7,5'i (308 milyon dolar) Azerbaycan ve yüzde 5,2'si (213 milyon dolar) Belçika tarafından gerçekleştirildi.

Kıta bazında bakıldığında ise ilk 6 ayda en fazla yatırımın yüzde 68 ile Avrupa'dan yapıldığı görüldü. Türkiye'ye 2 milyar 785 milyon dolar doğrudan yatırım yapan Avrupa'yı, 1 milyar 143 milyon dolarla Asya izledi. Türkiye'ye söz konusu dönemde Amerika'dan 131 milyon dolar, Afrika'dan 24 milyon dolar ve Avustralya'dan 20 milyon dolar yatırım yapıldı.

İlk yarıda Türkiye'ye yapılan her 100 dolarlık doğrudan yabancı sermaye yatırımının 68 doları Avrupa'dan geldi.





- Yurt içi yerleşikler, yatırımlarının yaklaşık 3'te birini ABD'ye yaptı





Yurt içi yerleşiklerin bu yılın ilk 6 ayında yurt dışına yaptığı doğrudan yatırımlarda ilk sırayı 509 milyon dolarla (yüzde 30,9) ABD aldı.

En fazla yatırım yapılan ülkelerde ABD'yi, 432 milyon dolarlık (yüzde 26,3) yatırımla Hollanda, 155 milyon dolarlık (yüzde 9,4) yatırımla İngiltere ve 116 milyon dolarlık (yüzde 7,1) yatırımla Almanya takip etti.





- Yabancılar bankacılık, yerliler madencilik sektörüne yatırım yaptı





Yabancı yatırımcılar, ocak-haziran döneminde Türkiye'deki yatırımlarının yüzde 25,4'ünü bankacılık, yüzde 22,3'ünü elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile yüzde 12,8'ini bilgi ve iletişim sektöründe gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde bankacılık sektörüne 1 milyar 42 milyon dolar, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörüne 917 milyon dolar, bilgi ve iletişim sektörüne de 526 milyon dolarlık yatırım oldu.

Yerli yatırımcılar ise ilk 6 ayda yurt dışı yatırımlarının yüzde 29,4'ünü (484 milyon dolar) madencilik sektöründe yaptı. Aynı dönemde gayrimenkul sektörüne 382 milyon dolar (yüzde 23,2), ulaştırma ve depolama sektörüne 99 milyon dolar (yüzde 6) tutarında yaptırım gerçekleştirildi.

