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"Doğruları söylemeye devam edeceğiz"

- Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: - "Fındık üreticisinin hakkını korumak için bugüne kadar ne söylediysek, bundan sonrada doğruları söylemeye devam edeceğiz"

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticisinin hakkını korumak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada doğruları söylemeye devam edeceklerini bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 ürünü hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte kamuoyunda tahmini rekolte tartışmalarının başladığını belirtti.

Bazı kurum ve kuruluşlarca rekolte tahminlerinin kamuoyuyla paylaşıldığını vurgulayan Karan, Türkiye'de rekoltenin resmi olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklandığını, bakanlığı tanımayan, hiçe sayan zihniyeti de kamuoyunun takdirine bıraktıklarını aktardı.

Karan, ziraat odalarının fındık üreticilerinin tek savunucusu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Fındık üreticisinin hakkını korumak için bugüne kadar ne söylediysek, bundan sonrada doğruları söylemeye devam edeceğiz. Her zaman fındıkta üretim çok olsun, üretici de kazansın, Türkiye de kazansın anlayışında olduk. Üreticinin alın terini tekelci ve iş birlikçilerine yedirmeyeceğiz."

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Fındıkta Tahmini Rekolte TartışmalarıGiresunGiresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan
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