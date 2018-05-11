Doğtaş’a iki ödül birden Doğtaş, Kelebek ve Lova Sleep markalarını bünyesinde bulunduran Doğtaş Kelebek Mobilya şirketi, bir kez daha hem en beğenilen şirket hem de insana saygı ödülüne layık görüldü.



Doğtaş, Kelebek ve Lova Sleep markalarını bünyesinde bulunduran Doğtaş Kelebek Mobilya şirketi, bir kez daha hem en beğenilen şirket hem de insana saygı ödülüne layık görüldü.



Capital Dergisi tarafından 17’ncisi düzenlenen Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması’nda, mobilya sektörünün en beğenilen şirketi seçilerek, 10 Mayıs Perşembe akşamı Hilton Bosphorus Hotel’de düzenlenen gecede birincilik ödülünü alan Doğtaş Kelebek, yine 17’ncisi düzenlenen Kariyer.Net İnsana Saygı Ödülleri’nde de başarısını taçlandırdı.

Türkiye genelinde, adayların başvurularını en kısa sürede yanıtlayan, en çok istihdam yaratan ve en çok başvuru yapılan firmalara verilen İnsana Saygı Ödülleri, 9-10 Mayıs tarihlerinde İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında Kariyer.net İnsana Saygı Ödül Töreni'nde sahiplerini buldu. Ödüle layık görülen Doğtaş Kelebek, ürün ve hizmet kalitesinin yanı sıra insana verdiği değerle de sektöründe bir kez daha fark yarattı. 2017 yılında aldığı 96.452 başvuruya en fazla 12 gün içerisinde ve yüzde %99,63 oranında yanıt veren Doğtaş Kelebek, Kariyer.net sitesinden yapılan başvurulardan 138 kişiye istihdam sağladı.

Doğtaş Kelebek’e yapılan tüm başvuruları büyük titizlikle inceleyerek en hızlı şekilde dönüş sağladıklarını ifade eden Doğtaş Kelebek CEO’su Ersin Serbes; "İş arayan adayların bu dönemde ne kadar stresli olduğunu bildiğimiz için insan kaynakları departmanımız adaylara en hızlı şekilde dönüş yapmaya özen gösteriyor. Gayretimizin, İnsana Saygı Ödülü'yle bu yıl da taçlandırılması bizi çok gururlandırdı. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



“Sosyal paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışıyoruz”



Doğtaş Kelebek CEO’su Ersin Serbes, Capital’in En Beğenilen Şirketler Araştırması’nda da bir kez daha birinci seçilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Şirket olarak başarılarının arkasında büyük özverilerle çalışan bir ekibin bulunduğunu ifade eden Serbes, “Çifte mutluluk yaşadık. Doğtaş Kelebek olarak bu başarıları bize yaşatan tüm ekip arkadaşlarıma, bayilerimize, çözüm ortaklarımıza ve tabii ki değerli müşterilerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Şirket olarak amaçlarının mükemmel müşteri memnuniyetini sağlamak olduğunu söyleyen Serbes, “Aldığımız bu ödüller doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesidir. Biz grup olarak, sadece mobilya üretip satan bir üretici değiliz. Bunun çok ötesinde; sektör deneyimi uzun yıllara dayanan bir ekiple; müşterilerimizin yaşam alanlarına keyif ve konfor katmayı amaçlıyoruz. Mükemmel müşteri deneyimini sunabilen markaların öne çıktığı günümüzde müşteriyle olan tüm temas noktalarındaki deneyimi iyileştirme üzerine odaklandık. En beğenilen şirket seçilmemizin de yaptığımız doğru çalışmaların neticesi olduğu açıktır” dedi.



Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması; Ağustos-Kasım 2017 tarihleri arasında online anket tekniği uygulanarak gerçekleştirildi. Araştırmaya 59 sektörden 500’ün üzerinde şirketi temsilen 1.400 yönetici katıldı. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye hem kendi sektörü için en beğendikleri şirketleri belirtmeleri istendi.



Araştırma Türkiye ve sektörler için en beğenilen şirketleri belirlemenin dışında, en beğenilen şirket olmayı sağlayan performans kriterlerini de ölçerek ideal şirketlerin fark yaratan performans alanlarını da ortaya çıkardı. Bu kapsamda 22 performans kriteri sorgulandı ve hem bu kriterlerin öncelikleri hem de şirketlerin hangi kriterlerle farklılaştığı gözler önüne konuldu.



