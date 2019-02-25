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Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı

ANKARA (AA) - Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Şırnak ve Van'ın bazı ilçelerinde yarın yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı'nın güney, Şırnak'ın...

Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı
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ANKARA (AA) - Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Şırnak ve Van'ın bazı ilçelerinde yarın yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı'nın güney, Şırnak'ın doğu, Van'ın güney ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışlarının zaman zaman yoğun (20-40 cm) olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen kar yağışlarından kaynaklanabilecek ulaşımdaki aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.



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