VAN (AA) - Çeşitli tarım ve hayvancılık ürünlerinin sergilendiği, "Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı" Van'da açıldı.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 7'incisi düzenlenen fuara, çeşitli illerden 119 firma katıldı.

Vali İbrahim Taşyapan, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tarım fuarlarında tarım ve hayvancılığın nasıl daha modern yapılabileceğinin yollarının arandığını söyledi.

Fuarlardaki ürünlerin de buna yönelik sergilendiğini anlatan Taşyapan, şöyle konuştu:

"Bugün artık tarımın ekonomik bir faaliyet olduğunu çok şükür bütün sektörlerimiz kavradı. Tarım ve hayvancılık daha çok aile geçimini sağlamak için küçük çaplı, ekonomik olarak düşünülmeyen şekillerde yapılmaktaydı ama bugün tarım her alanında makineleşme, teknolojinin oraya nasıl uyum sağlayacağı, bilgi birikimi, hayvanlardaki kapasiteyi nasıl artırabiliriz derken, hem teknik destek hem de teknolojik desteğin sergilendiği bir alana geldi fuarlar."

- AK Parti Van Milletvekili Atalay

Bir ay önce düzenledikleri Van Güç Birliği Platformu toplantısını hatırlatan AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay ise Van tarımını ve hayvancılığını bütün boyutlarıyla masaya yatırdıklarını anlattı.

Van'da tarımın ilk defa bu kadar ciddi değerlendirildiğini dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"Hayvancılıktan yem bitkilerine, arıcılığa, balıkçılığa kadar tüm alanlar ele alındı. Orada kararlar alındı ve o kararlar hayata geçiyor. Vanlıların daima talep ettiği Et ve Balık Kurumunun Van'a kurulmasıydı. Bunu talep ve takip ettik. İhalesi geçtiğimiz hafta yapıldı. Van Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesini de bakanlık yürütüyor. Valimiz müteşebbis heyeti kurdu ve yeri için de çalışmalar yapılıyor. Bu da Van hayvancılığı için bir devrim olacak. Hemen ardından bu fuarının olması tarım için önemli bir gelişmedir."

Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler de 83 standın kurulduğunu, fuarda 50 bin ziyaretçi ve ekonomiye 100 milyon lira katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Fuarda en güzel buzağı, kuzu ve oğlak yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Açılışa Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de katıldı.

Fuar 9 Nisan'a kadar açık kalacak.

