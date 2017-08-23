Doğu Anadolu'dan kurban sevkiyatı sürüyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Büyükşehirler başta olmak üzere birçok kente kurbanlıklar, hayvancılık açısından en önemli merkezlerden olan Doğu Anadolu bölgesinden gönderiliyor.

Erzurum, Kars, Ağrı başta olmak üzere Ardahan, Iğdır ve Erzincan'daki besiciler, şu sıralar, yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları satıp emeklerinin karşılığını almanın telaşını yaşıyor.

Bu amaçla sabah erken saatlerde kurbanlıklarını illerdeki canlı hayvan pazarlarına getiren besiciler, kentteki müşterilerinin yanı sıra ülkenin bir çok iline de kurbanlık satıyor.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı hayvan pazarlarında satılan binlerce büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıktan özellikle başka illere gönderilmek üzere satın alınanlar görevlilerin sıkı denetimlerine tabi tutuluyor.

Kontrollerin ardından kamyon ya da tırlara yüklenen kurbanlıklar İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Afyonkarahisar ve Karadeniz illerine götürülerek pazarlarda satışa sunuluyor.

Bölgede en çok hayvan sevkiyatının yapıldığı illerden olan Erzurum'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'un hayvancılık potansiyeli açısından 656 bin büyükbaş, 800 bin civarında da küçükbaş mevcuduyla Türkiye'yi besleyen ana hayvancılık deposu olduğunu söyledi.

Bu kapsamda her yıl Türkiye'nin birçok iline kurbanlık sevkiyatı yapıldığını belirten Akar, "Resmi sevk tarihimiz 17 Ağustos'ta başladı. O günden itibaren 4 bin 500 büyükbaş, 6 bin de küçükbaş sevkiyatımız oldu." dedi.

Akar, kurban sevkiyatlarının bayrama kadar devam edeceğini, kurum olarak da gerekli çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Erzurum'dan başta Ankara, Bursa, İstanbul, Kayseri, Afyon ve Karadeniz illerimiz ağırlıklı olmak üzere neredeyse Türkiye'nin her yerine sevkiyat yapabiliyoruz. Kurbanlık sevkiyatlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Resmi sevkin başladığı tarihten itibaren Kurban Bayramı'na kadar 40 bin büyükbaş, 35 bin küçükbaş hayvanı bölgemizden diğer illerimize sevk etmeyi bekliyoruz. Erzurum'da da 25 bin büyükbaş, 20 bin küçükbaş hayvanın kesiminin yapılacağını düşünüyoruz."

Kurban fiyatlarında geçen yıla oranla çok önemli bir değişiklik olmadığını da belirten Akar, vatandaşların rahat bir şekilde kurban pazarlarından kurbanlıklarını alabileceklerini söyledi.

Akar, kurum olarak kurban satış ve sevkiyatlarını takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurban satış ve sevkiyat hareketliliğinin yoğun olduğu kentimizde gerekli tedbirleri aldık. İl ve ilçelerimizde kurulan kurban komisyonlarının belirlediği kurallarla hayvan alım satımı ve sevkiyatı yapılmakta. Buralarda görevli veteriner hekimlerimiz de hayvanların gerekli kontrollerini yapıyor. Özellikle hayvan hastalıklara karşı kurbanlıkların aşılarının yapılması lazım. Aşısı olan hayvanlarda kulak küpelerinin takılı olmasının yanı sıra nakil belgeleri ve pasaportlarının kayıt sistemlerimize girilmiş olması lazım. Bu şekilde sevk merkezlerine gelen hayvanlar veteriner hekimlerinin genel kontrolleri sonrası verdiği sağlık raporu ile il dışına sevk ediliyor. Besicilerden bu raporları almadan kesinlikle yola çıkmalarını istemiyoruz. Çünkü yollarda yapılan kontrollerde eğer belge eksik olursa cezai işlem uygulanıyor. Dolayısıyla besiciler buna dikkat etmeli."

Büyük ve küçükbaş hayvanların küpelerindeki numaraların il müdürlüklerince kayıt altına alındığı ifade eden Akar, hayvan kesildikten sonra bu numaraların kayıttan silinmesi gerektiğini bildirdi.