Doğu Anadolu'ya 114 kütüphane

ANKARA (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen "Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yıl sonuna kadar 114 semt kütüphanesinin tamamlanması planlanıyor.

AA muhabirinin, DAP Bölge Kalkınma İdaresinden aldığı bilgiye göre, "Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi"nin başladığı 2016'dan bu yana Doğu Anadolu Bölgesi'nin dezavantajlı kesimlerinin bulunduğu yerleşim birimlerinde 74 semt kütüphanesi inşa edildi. Yıl sonuna kadar semt kütüphanesi sayısının 114'e ulaşması öngörülürken proje için toplam 20 milyon 116 bin lira harcandı. 2019 Yatırım Programı'na göre 5 milyon liralık bütçe ayrılan projenin 2021 yılında tamamlanması planlanıyor.

Projeyle en çok kitap okunan bölgenin Doğu Anadolu olması amaçlanıyor. Bu doğrultuda camiler, yatılı ilköğretim bölge okulları ve taziye evlerinin boş mekanları gibi kamusal mekanlarda semt kütüphaneleri oluşturuluyor.



Kütüphanelerde, bilgisayar sınıfları ve e-kitaplar, grup çalışmalarına ve ders anlatımlarına uygun sınıflar, gösteri ve söyleşilere açık tiyatro düzeni, ders aralarında vakit geçirmek için masa tenisi, bilardo, satranç ve oyun konsolları, eğitim ve seminer odaları bulunuyor.

- Tarihi eserler de restore ediliyor

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, "Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması Projesi" ile de toplam 26 tarihi eserin restorasyonu bu yıl tamamlanacak.

Bölgenin tarihi kent merkezlerinin bütüncül bir şekilde ele alınarak restore edilmesi, kültür hayatına kazandırılması, gelecek kuşaklara taşınması ve illere ekonomik katma değer sağlanması amaçlanan proje ile tarihi kent bölgeleri tespit edilip yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Söz konusu projeye 2016'dan bu yana toplam 33 milyon 909 bin lira harcanırken bu yıl için 7 milyon 148 bin liralık bütçe ayrıldı. Projenin 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor.