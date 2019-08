Doğu'da arıcıları geçen yıl yağış bu yıl da kuraklık vurdu

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin önemli bal üretim merkezinden Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen yıl yağış nedeniyle yeterince bal üretemeyen arıcılar, bu yıl da aşırı sıcaklar nedeniyle zor bir sezon geçiriyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kuraklık, tarım alanlarının yanı sıra arıcılığı da olumsuz etkiledi. Geçen yıl yoğun yağış nedeniyle bal veriminin yarı yarıya düştüğü bölgede, bu yıl da kuraklık nedeniyle aynı sıkıntılar yaşandı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve bölgenin yağış almaması nedeniyle ilkbaharda açan çiçeklerin erken kuruması yüzünden çiçeklerden verim alamayan arılar yeterince bal üretemedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, AA muhabirine, 2019'da Kars ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kurak bir sezon geçirdiğini söyledi.

Bölgenin sezon içerisinde düzensiz yağış aldığını anımsatan Ertaş, "Zamanında yağması gereken yağışlar alınmadığı için sezon kurak gitti. Bu durumdan ilk ve en çok etkilenen sektörden biri arıcılıktır. Arıcılıkta rüzgarın yönü de önemli, rüzgar kuzeyden eserse soğuk olduğu, güneyden esince de çiçeğin nektarını kuruttuğu için arı bal yapamaz. Arı aşırı yağmur ya da kurak olursa da bal alamaz." dedi.

- "Arıcılara sağlanan krediler yapılandırılsın" talebi

Ertaş, arıcılığın hassas sektör olduğunu ve hava durumundan etkilendiğini ifade ederek, "Arıcılık biraz sıkıntılı sektör, herkesin yapabileceği meslek değil. Her zaman böyle bollukla karşılanabilecek bir durum değil. O yüzden bu yılki kuraklık arıcılığı etkiledi. Arıcılarımız bu yıl büyük sıkıntı içerisinde, kimi işletme, kimi yatırım kredileri çekmiş ancak bu yıl bal olmayınca çiftçilerimiz ödemekte zorluk çekiyor." diye konuştu.

Çiftçilerin kredilerinin ertelenmesini isteyen Ertaş, şöyle devam etti:

"Tüm Kars ve Doğu Anadolu'da arıcıların kuraklıktan etkilenmesi dolayıyla kredilerin en azından yapılandırılması lazım. Bu yıl kurak gitti, gelecek yıl da kurak olmayacak diye bir şey yok. Önümüzü görebilmemiz için krediler yapılandırılırsa, 5 yıllık vade içinde taksitlere bölünürse, faizsiz olursa çiftçinin önü de açılmış olacak. Krediler yapılandırılırsa traktör, işletme, yatırım kredisi kullanan olsun bu konularda sıkıntı çeken tüm çiftçilerimiz bir rahata kavuşmuş olacak."

- Bal verimi 4'te bir düştü

Ertaş, bal üretiminde ciddi kayıpların yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yağışlardan bu yıl da kuraklıktan dolayı rekolte düşüşü var. Normalde mevsimsel olarak şu an Doğu Anadolu Bölgesi'nde kovan başı 17 ile 25 kilogram olması gereken organik bal şu anda 4 veya 5 kilogram civarında, halen hasada başlanmadı, bal tamamen olgunlaştığında hasada başlanacak. Bölgemizi baz aldığımızda yüzde 75 oranında hasat kaybı var. Yani şu an her kovanda 20 kilogram bal olması gerekirken 5 kilogram var."

Kars'ta 35 yıldır arıcılık yapan Hüseyin Kaplan da ilkbaharda havanın soğuk geçtiğini ve arıların bundan etkilendiğini ifade ederek, "Bal oranımızda yüzde 50-60'ın üzerinde düşüş yaşandı. Geçen sene yağışlardan dolayı bu yıl da kuraklık nedeniyle mahsul alamadık. Doğada dengesizlik var arıcılar da bu durumdan olumsuz etkileniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, 3-4 yılda bir böyle zor sezon geçirdiklerini anımsatarak, "Geçen sene çok yağmur yağdı, arı dışarı çıkıp bal getiremedi. Bu sene kuraklık var şaşırdık kaldık, çoğu arkadaş arıcılığı bıraktı. Yaptığınız işten para kazanamasanız bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu yıl da yağmur düzgün yağmadığı için çiçekler kurudu, burası bal alma bölgesi ama iklim soğuk ve kurak gitti mi bal alamıyorsunuz." dedi.