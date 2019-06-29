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Doğu Ekspresi fotoğraf yarışması sonuçlandı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde ve TCDD Taşımacılık AŞ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Telekom Tam O An 2. Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması'nda kazananlar belli oldu - Kadın sanatçıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, birincilik ödülünü Bedriye Budak kazandı - Ödül töreni, 5 Temmuz'da Ankara'da yapılacak

Doğu Ekspresi fotoğraf yarışması sonuçlandı
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ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde ve TCDD Taşımacılık AŞ ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türk Telekom Tam O An 2. Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, söz konusu yarışma için bu yıl, Türkiye’nin her yerinden 554 fotoğrafçı, bin 772 fotoğrafla yarıştı.

Jürinin çalışması sonucu, ilk 3'e giren eserler, mansiyona hak kazanan 3 eser ve sergileme hakkı alan 40 eser belirlendi.

Kadın sanatçıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, birincilik ödülünü kadın fotoğraf sanatçılarından Bedriye Budak alırken, mansiyon ödüllerinden birimi de yine kadın sanatçılardan Nilüfer Yeloğlu aldı. Yarışmada derece alan ve eseri sergilenmeye hak kazanan kadınların sayısı 10’u buldu.

- Ödül töreni 5 Temmuz'da

Yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçıları, ödüllerini 5 Temmuz'da The Ankara Hotel'de törende alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından, yarışmanın sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergilenecek 40 eser sahibine 300'er lira ödeme yapılacak.

Yarışmada birincilik ödülünü kazanan Bedriye Budak’a 10 bin lira, ikincilik ödülü olarak İsmet Soner Yılmazer’e 7 bin lira, üçüncü Ahmet Harmancı’ya 5 bin lira verilecek. Doğan Karapınar, Murat Değirmenci ve Nilüfer Yeloğlu da 3'er bin lira mansiyon ödülü kazandı.

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