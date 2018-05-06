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Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor

ANKARA (AA) - Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahı üzerinde çekilen fotoğrafların yer alacağı, "Tam O An" Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması'na başvurular yarın başlayacak.Ulaştırma, Denizcilik ve...

Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor

ANKARA (AA) - Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahı üzerinde çekilen fotoğrafların yer alacağı, "Tam O An" Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması'na başvurular yarın başlayacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, şöhreti ülke sınırlarını aşan Doğu Ekspresi, şimdi de ulusal fotoğraf yarışmasına konu olacak.

Bakanlık himayesinde, TCDD Taşımacılık AŞ ev sahipliğinde "Tam O An" mottosuyla düzenlenecek yarışmaya katılacaklara çeşitli ödüller verilecek. Doğu Ekspresi güzergahı üzerinde çekilen fotoğrafların yer alacağı yarışmaya, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü vatandaşlar katılabilecek.

Jürinin belirleyeceği birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek. Yarışmada, mansiyon ödülüne layık görülen üç isim de 3 bin lira ödülün sahibi olacak. 36 eser de Ankara ve Kars'ta sergilenecek. Yarışmaya son katılım tarihi 31 Mayıs 2018 olarak belirlendi.

Başvuru ve şartlarla ilgili detaylı bilgilere, www.tfsf.org.tr ile www.tcddtasimacilik.gov.tr, adreslerinden ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu EkspresiDoğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf YarışmasıUlaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı
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