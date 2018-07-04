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Doğu Karadeniz ürünleri Malezya'da tanıtıldı

- DKİB: - "Malezya'ya ürün sevkiyatı başlayacaktır" - "Doğu Karadeniz ürünlerinin Malezya piyasasında rahatlıkla yer alabileceği tespit edildi"

Doğu Karadeniz ürünleri Malezya'da tanıtıldı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'den Malezya'ya gıda ürünleri gönderileceği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, birlik olarak Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Doğu Karadeniz Bölgesi Gıda Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı" projesi kapsamında 25-29 Haziran'da Malezya'ya yönelik ticaret heyeti programı düzenlendiği belirtildi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da firmalar arasında ikili iş görüşmeleri ve incelemelerde bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, "İki ülke firmaları arasında yapılan görüşmelerde bağlantı sağlayan firmalarımız yanında numune gönderimi, fiyat teklif talepleri sonrasında yapılacak anlaşmalar kapsamında bölgemizden Malezya'ya ürün sevkıyatı başlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Doğu Karadeniz ürünlerinin Malezya piyasasında rahatlıkla yer alabileceğinin tespit edildiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malezya ile ülkemiz arasında tesis edilmiş olan ve 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ülkemiz menşeli ürünlerin sıfır gümrük vergisi ile pazara giriş yapma imkanına sahip olması, ülkemiz açısından önemli avantaj olduğu ve ülkemiz ürünlerine önemli rekabet imkanı sağladığı açıkça gözlemlenmiştir. Farklı etnik gruplardan oluşan Malezya, bu grupların farklı tüketim alışkanlıkları nedeniyle ülkemizin tarım ve gıda ürünleri ihracatı için önemli bir potansiyel arz etmektedir. Tarım ve gıda ürünlerinde Malezya net bir ithalatçı konumunda bulunmakta, tarım ve gıda ürünleri ithalatı her yıl artış göstermektedir."

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Doğu Karadeniz İhracatçılar BirliğiTrabzon
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