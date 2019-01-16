Doğu Karadeniz'de konut satışı aralıkta yüzde 19 arttı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'de Aralık 2018'de konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artış gösterdi.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılının Aralık ayında Türkiye'de satılan konut sayısı, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 136 bin 845 oldu. Aynı dönemde Doğu Karadeniz'de konut satışı yüzde 19 artışla 4 bin 169 olarak gerçekleşti.

İller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane'de yüzde 5,6 artışla 113'e, Artvin'de yüzde 23,2 artışla 228'e, Ordu'da yüzde 28,6 artışla bin 313'e, Giresun'da yüzde 14 artışla 757'ye yükseldi. Trabzon'da yüzde 16,5 artışla bin 315, Rize'de ise yüzde 11,9 artışla 443 oldu.

Öte yandan, aralıkta satılan konutların Giresun'da yüzde 5,3'ü, Ordu'da yüzde 6,2'si, Artvin'de yüzde 7,9'u, Rize'de yüzde 2,9'u, Gümüşhane'de yüzde 4,4'ü ve Trabzon'da yüzde 3,7'si ipotekli satış olarak gerçekleşti.

- Trabzon'da yabancılara satılan konut sayısı yüzde 35,9 arttı

Türkiye genelinde Aralık 2018'de yabancılara 4 bin 560 konut satıldı.

Trabzon ise ülke genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 10'uncu il oldu. Aralık 2017'de Trabzon'da yabancılara 64 konut satılırken, Aralık 2018'de yüzde 35,9 artışla 87 konut satışı gerçekleşti.