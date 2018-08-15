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Doğu Karadeniz'de konut satışı temmuzda yüzde 8,1 arttı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'de temmuzda konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı.TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın temmuz ayında Türkiye'de satılan konut sayısı,...

Doğu Karadeniz'de konut satışı temmuzda yüzde 8,1 arttı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'de temmuzda konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın temmuz ayında Türkiye'de satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 123 bin 878 oldu. Aynı dönemde Doğu Karadeniz'de konut satışı yüzde 8,1'lik artışla 3 bin 246 olarak gerçekleşti.

İller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane'de yüzde 34,8 artışla 124'e, Artvin'de yüzde 16,4 artışla 156'ya, Ordu'da yüzde 22,4 artışla 919'a, Giresun'da yüzde 22,8 artışla 668'e yükseldi. Trabzon'da yüzde 1,1 düşüşle bin 131'e, Rize'de ise yüzde 26,8 düşüşle 248'e geriledi.

Öte yandan, geçen ay satılan konutların Giresun'da yüzde 35,2'si, Ordu'da yüzde 28,9'u, Artvin'de yüzde 28,8'i, Rize'de yüzde 27'si, Gümüşhane'de yüzde 20,2'si ve Trabzon'da yüzde 16,6'sı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

- Trabzon'da yabancılara satılan konut sayısı yüzde 10,7 azaldı

Türkiye genelinde Temmuz 2018'de yabancılara 2 bin 858 konut satıldı.

Trabzon ise ülke genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 6'ncı il oldu. Temmuz 2017'de Trabzon'da yabancılara 121 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 10,7 azalışla 108 konut satışı gerçekleşti.

Kentte yabancılara, geçen yılın ocak-temmuz döneminde 545, bu yılın aynı döneminde ise 648 konut satıldı.

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Doğu Karadeniz BölgesiKonut SatışıTrabzon
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