Doğu Karadeniz'de konut satışı yüzde 8,5 arttı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'de Mayıs 2018'de konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 arttı.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın mayıs ayında Türkiye'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 119 bin 655 oldu. Aynı dönemde Doğu Karadeniz'de konut satışı yüzde 8,5'lik artışla 2 bin 808 olarak gerçekleşti.

İller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane'de yüzde 51,5 artışla 103'e, Artvin'de yüzde 30,7 artışla 179'a, Giresun'da yüzde 22,7 artışla 541'e, Trabzon'da yüzde 10,8 artışla bin 18'e, Ordu'da yüzde 1,5 artışla 739'a yükselirken, Rize'de yüzde 22,7 düşüşle 228'e geriledi.

Öte yandan, geçen ay satılan konutların Artvin'de yüzde 47,5'i, Ordu'da yüzde 44,2'si, Rize'de yüzde 36,4'ü, Trabzon'da yüzde 25,2'si ve Gümüşhane'de yüzde 22,3'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti.

- Trabzon'da yabancılara satılan konut sayısı yüzde 45,5 azaldı

Türkiye genelinde Mayıs 2018'de yabancılara 2 bin 415 konut satışı yapıldı.

Trabzon ise ülke genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 9'uncu il oldu. 2017 yılı Mayıs ayında Trabzon'da yabancılara 123 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 45,5 azalışla 67 konut satışı gerçekleşti.

Kentte yabancılara, geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 373, bu yılın ilk 5 ayında ise 497 konut satıldı.