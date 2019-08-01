Doğu Karadeniz'den 743 milyon dolarlık ihracat

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'den bu yılın 7 aylık döneminde 743 milyon 393 bin 318 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında yüzde 14 oranındaki artış ve 415 milyon 892 bin 66 dolar ile fındık ve mamullerinin birinci sırayı aldığını belirtti.

İkinci sırada bir önceki yıla göre yüzde 66 oranındaki artış ve 94 milyon 168 bin 123 dolar ile madencilik ürünlerinin geldiğini bildiren Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Yüzde 30 oranındaki düşüşle ve 82 milyon 581 bin 913 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri üçüncü sırayı almaktadır. Bölgemizden 2019 Ocak-Temmuz döneminde 120 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yönelik ihracatımızda yüzde 109 ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik ihracatımızda ise yüzde 220 gibi büyük oranlı artışlar yaşanmıştır."

Artvin'in dış satımında yaşanan yüzde 19'lık düşüşe değinen Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Düşüşün en önemli nedeni, Gürcistan’a yapılan ihracattaki azalıştır. Gürcistan’ın çimento ihracatımıza getirdiği kısıtlama düşüşün önemli nedenlerinden biri olmakla birlikte asıl etken Gürcistan ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'dır. Bu anlaşma ile Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında karşılıklı gümrük tarifeleri sıfırlanmış, bunun bir sonucu olarak da Gürcistan daha önce ülkemizden ithal ettiği birçok üründe düşük fiyat nedeniyle Çin Halk Cumhuriyetine yönelmiş ve bu durum da bölge ihracatımıza olumsuz olarak yansımıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2019 yılının 7 aylık döneminde 743 milyon 393 bin 318 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında bir artış yaşanmıştır."

Kalyoncu, sektör bazında başta madencilik ürünleri olmak üzere önde gelen sektörlerde yüksek oranlı artışlar yaşandığına dikkati çekerek, yaş meyve ve sebze sektöründe ise Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yaşanan sorunlar nedeniyle düşüş görüldüğünü vurguladı.

Küresel piyasalardaki ticaret savaşları ve gerilimlerinin dış ticarette yarattığı olumsuz etkiye rağmen, son günlerde piyasaların normale dönmeye başlamasının ihracata olumlu yansıyacağını aktaran Kalyoncu, "Bunun yanında, özellikle reel sektörün, ihracatçının üzerindeki borç yükünün hafifletilmesi, ihracatçı firmalarımızın borç ödeme kapasitelerinin artırılması ve finansmana rahat bir şekilde ulaşabilmelerini sağlayacak bir sistemin kurulması çok büyük önem ihtiva etmekte olup, bu alanda gerçekleştirilecek yapılandırma ve iyileştirmeler ihracatımıza büyük katkı sağlayacak, 2019 yılının kalan döneminde ihracatımızı çok daha üst noktalara ulaştıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalyoncu, yetkililerden yurt dışı çıkış harcı uygulamasından ihracatçıların muaf tutulması müjdesini beklediklerini kaydetti.













