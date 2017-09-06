Doğu Karadenizli ihracatçılar Rusya'da gıda fuarına katılacak

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 11-14 Eylül'de Moskova'da düzenlenecek gıda sektörünün önde gelen uluslararası fuarı "WorldFood Moscow"da stant açarak bölge ürünleri ve ihracatçılarını tanıtacaklarını bildirdi.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün hızlı şekilde gelişmesinin dış ticarete de aynı oranda yansıdığını, yılın ilk sekiz ayında Doğu Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın miktarda yüzde 305, değerde yüzde 186 gibi çok yüksek artışla 104 milyon 13 bin 807 dolara ulaştığını ifade etti.

Bu rakamın yeterli olmadığını, potansiyelin bu rakamı daha üst noktalara ulaştırması gerektiğini vurgulayan Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Rusya Federasyonu'na Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatın daha üst sıralara ulaşması amacıyla geliştirdiğimiz projeler kapsamında, 11-14 Eylül'de Moskova'da düzenlenecek gıda sektörünün önde gelen uluslararası fuarı 'WorldFood Moscow'da stant açarak bölge ürünlerini ve ihracatçılarını tanıtacağız. Ayrıca aynı etkinlikle eş zamanlı olarak gıda sektörü bölge iş adamlarından oluşan bir heyetle de sektörel ticaret heyeti programı düzenleyerek Rus gıda sektörü firmaları ile bölge firmaları arasında iş görüşmeleri gerçekleştireceğiz."

Gürdoğan, fuar süresince bilgi stantlarında yaş meyve ürünleri ve firmaları yanında işlenmiş gıda ürünlerinin ve imalatçı firmaların tanıtımı yapılarak Doğu Karadeniz'den Rusya Federasyonuna ihracatın daha yüksek rakamlara ulaştırılmasını amaçladıklarını, bunun için de gelecek dönemde fuarlar yanında, diğer ticaret heyeti organizasyonları düzenleyerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha üst noktalara ulaşması konusunda çaba sarf edeceklerini belirtti.