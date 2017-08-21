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Doğu ve Güneydoğu'dan ihracat atağı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 17 ilden, bu yılın 7 ayında 1 milyar 46 milyon 800 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu ve Güneydoğu'dan ihracat atağı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) bağlı 17 ilde, bu yılın 7 ayında 1 milyar 46 milyon 800 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde DAİB'in sorumluluk alanındaki 17 ilden 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Söz konusu aylardaki ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artış gösterdi ve birliğin 7 aylık ihracatı, 1 milyar 46 milyon 800 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

7 ayda en çok ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yüzde 49 oranla ilk sırayı Irak alırken bu ülkeyi İran, Azerbaycan Almanya, ve Suudi Arabistan takip etti.

Geçen ayki ihracatın 118 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.

Geçen yıl temmuz ayında 93 milyon dolarlık sanayi ürünleri ihraç eden DAİB, bu yılın aynı döneminde sanayi ürünlerinde 118 milyon dolarlık ihracatla yüzde 25, tarım ürünlerinde ise 17 milyon dolarlık ihracatla yüzde 15’lik artış sağladı.

Bu yılın temmuz ayı ihracatında en çok artış gösteren il Şırnak olurken bu kenti sırasıyla Iğdır, Hakkari, Van, Erzurum, Batman ve Erzincan takip etti.

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