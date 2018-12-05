Doğunun kasım ayı ihracatındaki artış ülke ortalamasını geride bıraktı

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca kasım ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,6 artarak yüzde 9,5'lik Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

AA muhabirinin TİM ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, kasım 2018'de DAİB'in sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 170 ülkeye ürün gönderildi.

DAİB'in kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6'lık artışla 173 milyon 520 bin dolar olarak gerçekleşti.

Birliğin kasım ayındaki ihracat artış oranı, Türkiye'nin aynı dönemdeki yüzde 9,5'lik ihracat artış oranını geride bıraktı.

- Sanayi ve tarım ürünleri ihracatı atakta

Geçen yıl kasım ayında 114 milyon 961 bin dolarlık sanayi ürünü, 31 milyon 604 dolarlıklık da tarım ürünü satan birlik üyeleri, bu yılın aynı ayında sanayi ürünlerinde yüzde 13,51'lik artışla 130 milyon 496 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 15,9'luk artışla 36 milyon 646 bin dolarlık dış satıma imza attı. Aynı ayda madencilik sektörünün ihracat tutarı ise 6 milyon 377 bin dolar oldu.

Birliğin bu dönemde sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 26 milyon 95 bin dolarla makine sektörü alırken, bunu 18 milyon 648 bin dolarla kimya sektörü izledi.

Tarım ürünleri faslında ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 5 milyon 960 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 8 milyon dolar, meyve sebze mamullerinden 3 milyon 252 bin dolarlık dış satım yapan DAİB üyesi ihracatçılar, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde de aynı ayda 13 milyon 733 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

- En çok ihracat Irak'a

Birliğin kasım ayı ihracatı ülke bazında değerlendirildiğinde ilk sırayı 49 milyon dolarla Irak alırken, bu ülkeyi 11 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 10 milyon dolarla Almanya ve 6,8 milyon dolarla İran izledi.

Aynı dönemde birliğe bağlı 17 il içinde ihracatını en çok artıran ise Şırnak oldu.

- "Hedef, 10 milyar dolarlık ihracat"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 170 ülkeye ihracat yaptıklarını, dış satımı artırmak için Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi projesi ve sektörel heyetler ile yurt dışına ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tanrıver, "Kasım 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6'lık ciddi bir ihracat artışımız oldu. Türkiye'de kasım ayı ihracat artışı yüzde 9,5 iken bizim ihracat artış oranımız Türkiye ortalamasını geçti. Hedeflerimize hızlı şekilde yaklaşıyoruz." dedi.

Ülkenin 2023 hedefleri kapsamında birlik olarak 10 milyar dolar ihracat yapmayı amaçladıklarını belirten Tanrıver, şunları kaydetti:

"Birliğe üye firmalar kasım 2018'de 173 milyon 520 bin dolarlık ihracata imza attı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Irak, İran, Azerbaycan-Nahçıvan ve Gürcistan gibi ülkelere komşuyuz. Bu ülkelerin sınırımızda olması bize ayrıca avantaj sağlıyor. Kasım ayı ihracatımızdaki artışımız sevindirici ancak yeterli değil. Cumhuriyet tarihinin ilk ihracatçı birliği olarak hedefimiz daha büyük ve daha çok ihracat. Artık tüccar olan herkesi ihracatçı yapmak zorundayız."

Tanrıver, ihracatı artırmak için birlik üyelerine eğitim verdiklerini dile getirerek, ihracatçıların en küçük sorunlarında dahi kendilerini aramalarını istedi.