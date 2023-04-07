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Doğuş Çay'dan GÜNEŞ enerjisine 70 milyon dolarlık yatırım!

Yenilenebilir ve sürekli enerji kaynağı güneş enerjisinin önemini vurgulayan 15.Solarex İstanbul Fuarı, çevre dostu çözümleri ile bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Doğuş Çay'dan GÜNEŞ enerjisine 70 milyon dolarlık yatırım!

İstanbul Fuar Merkezi’nde son teknoloji ürünlerin uluslararası arenada görücüye çıktığı ve milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza atılması hedeflenen fuara; Türkiye’nin özel sektörde çay lideri olan Doğuş Çay, 70 milyon dolarlık yeni Karakan Enerji Projesi ile güneş enerjisi pazarına giriş yaptı.

Karbon salınımını azaltmak hedefi ile güneş enerjisi üretim paneli fabrikası kurarak fabrikalarının çatılarına ve arazilerine bu panelleri yerleştiren Karakan Holding, ülkenin gelecekteki güneş enerjisi yatırım potansiyelinin daha da artacağına inanarak bu proje için yaklaşık 70 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.

“ŞİRKETİMİZİN ÖNCELİĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİ”

Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı: “ Toplumumuzun geleceği için yenilenebilir ve çevre dostu enerjiler çok önemli bir paya sahip. Yatırımlarda güneş kaynaklı bir üretimin tercih edilmesi ile doğa korunuyor ve ülke olarak yerli kaynaklardan fayda sağlanıyor. Karakan Holding olarak bizler de artık kendi güneş enerjisi üretim panelimizi faaliyete geçireceğiz. Karakan Enerji projemiz ile hem sürdürülebilir bir çevre sunmaya yardımcı olacak hem de GES projelerinin büyümesine katkı sağlayacağız. Çevreyi değerli bir hazine olarak gören ve tüm canlıların yararını gözeterek en iyi şekilde korunması gerektiğine inanan bir şirket olarak, üretimimiz sırasında açığa çıkan karbon salınımını azaltma hedefi ile fabrikalarımızın çatısına ve arazilerimize saha kurulumu 70 megawatt, kendi panel tesisimiz ise 300 megawatt yılı aşacak şekilde güneş enerjisi panel üretim hatları kurduk. Aynı zamanda Afyon'da 10 milyon doları aşan güneş enerjisi üretim paneli fabrikamızla birlikte toplam yatırımımız 70 milyon doları buldu. Böylece kendi enerjimizi üretir hale geldik” ifadelerini kullandı.

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