Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar boeing Bursa mersin ekonomi Porsche Cayennein üçüncü nesli tanıtıldı
Üç finans ödülü birden
Üç finans ödülü birden
Lezzetin peşinde...
Lezzetin peşinde...
İlk operatör oldu
İlk operatör oldu
TESK'ten çağrı
TESK'ten çağrı
Yerli stent yolda
Yerli stent yolda

Doku kültürüyle bitki üretimi tebliğinde değişiklik

- "Çelikler", doku kültürüyle çoğaltma yöntemi olabilecek

Doku kültürüyle bitki üretimi tebliğinde değişiklik
banner17

ANKARA (AA) - Doku kültürüyle bitki üretiminde, "çelikler" de çoğaltma yöntemi olarak kullanılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Doku Kültürü Yöntemleri ile Üretilen Meyve/Asma Fidanı/Üretim Materyali ve Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ile Pazarlaması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doku kültürüyle bitki çoğaltma yöntemi olarak "çelikler" de kullanılabilecek.

Çilek ve asma türlerindeki doku kültüründe, ön temel veya temel sınıfında bitkicik, üretim materyali ve fidan üretiminde, genetik analizle çeşit tespiti yapılması şartıyla en fazla 3 alt kültür yapılacak. Bir numaralı damızlık ünitelerinden alınan başlangıç materyaliyle yapılan üretimler ön temel veya temel, iki numaralı damızlık ünitelerinden alınan başlangıç materyaliyle yapılan üretimler temel olacak.

Meyve türlerindeki doku kültüründe ana kaynak olarak ön temel, temel veya sertifikalı materyal kullanıldığında, elde edilen üretim sertifikalı veya standart, standart materyal kullanıldığında ise elde edilen üretim standart olacak.

Doku kültürüyle çoğaltılan sert çekirdekli meyve türlerinin tohum anaçlarında ise ön temel materyalden temel/sertifikalı/standart, temel materyalden sertifikalı/standart üretim yapılabilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteTarım Ve Orman Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5