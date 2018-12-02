ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "(Dolar düştü) diye Türkiye'deki ekonomik kriz bitmiyor. Üretim yapabilmek için ithalat yapmak zorundayız ama para olmadığı için ithalat yapamıyoruz, o yüzden de döviz talebi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde döviz kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle hükümetin ekonomide iyimser bir hava varmış algısı yaymaya çalıştığını öne sürdü.

"(Dolar düştü) diye Türkiye'deki ekonomik kriz bitmiyor" ifadesini kullanan Erdoğdu, şu görüşleri savundu:

"Üretim yapabilmek için ithalat yapmak zorundayız ama para olmadığı için ithalat yapamıyoruz, o yüzden de döviz talebi yok. Ayrıca Türk Lirasına fahiş faiz var. Dünya ortalamasının 5-6 katı, yüzde 24 faiz ödüyoruz. İnsanlar elindeki parayı alıp faize koyuyor. Böylesi bir durumda, 'kur düştü, Türkiye iyiye gidiyor' demek meseleyi anlamamaktır. Hatta 'cari fazla veriyoruz, kriz bitti' demek cehalettir. Şu an üretim yapamıyoruz diye ithalat yapamıyoruz. Çünkü üretim kafa üstü düştü. İthalat olmadığı için de cari açıktaki makas daralıyor. Piyasada nakit yok, kimse kredi alamıyor. Şirketlerimiz gırtlağına kadar borçlu. Borcunu ödeyemiyor, daha da kötüsü umudunu yitirmiş, geleceği göremiyor. Kimse geleceğe dair umudu olmadığı için dövizini bozmuyor. Döviz tevdiat hesaplarında azalma yok ama Merkez Bankası rezervlerinde azalma var."

AK Parti'nin yerel seçimlerde başarılı olabilmek için piyasaya para pompalayacağı iddiasında bulunan Erdoğdu, "Para pompalamanın sonucu enflasyon artacak, hali hazırda bozuk olan mali istikrar daha da bozulacak." iddiasında bulundu.

Erdoğdu, ülkedeki kötüye gidişi durduracak tek şeyin CHP'nin büyükşehirlerde belediye başkanlıkları alması olduğunu savunarak, "Eğer yerel seçimleri alırsak, 2023'te cumhuriyetin, laik, sosyal demokrat cumhuriyetin yeniden kurulduğu bir yıl olacak." ifadesini kullandı.