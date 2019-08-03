Dolar düşüşünü üçüncü aya taşıdı -Fed'in güvercin tutumu dolar/TL'deki düşüşte önemli rol oynadı -Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Burak Arzova: -"Dolar/TL'nin üst bantta 5,75'i en azından eylül sonuna kadar geçemeyeceğini düşünüyorum" -"Turizm gelirlerindeki artış özellikle yaz aylarında ülkede döviz arzını artırıyor" -AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy: -"Seçim sürecinin sona ermesi, görece pozitif makro veriler ve düşen iç talebe rağmen ihracat-turizm tarafında korunan pozitif ivme, TL'nin dolar karşısındaki performansını etkileyen önemli unsurlardan oldu" -"Türkiye-ABD ilişkilerinin yaptırımdan uzak, görece pozitif olarak masada kaldığı takdirde, dolar/TL'de marjinal bir yükseliş ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyoruz"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09