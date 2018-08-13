Dolar endeksi 14 ayın yükseğinde

İSTANBUL (AA) - ABD'de yükselişini sürdüren enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın sıkılaştırıcı adımlara devam edeceği beklentilerini artırırken, buna bağlı olarak dolar endeksinin de 14 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Doların, piyasa derinliği yüksek gelişmiş ülke para birimleri sepetine karşı değerini gösteren dolar endeksi, 96,52 ile 28 Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de son zamanlarda açıklanan makroekonomik veriler, ekonomik aktiviteye ilişkin pozitif görünümü desteklerken, enflasyondaki yükselişin devam etmesi de Fed'in faiz artırımını ve bilanço küçültme adımlarını sürdüreceği beklentilerini destekledi.

Verilerin yanı sıra ticaret savaşına ilişkin açıklamalar ve siyasi gelişmeler de küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına ve faiz artırımlarına en yakın ülke konumundaki ABD'nin para birimine talebin artmasına neden oluyor.

Dolar endeksi, bu yılın nisan ayında 89 seviyelerinden başlattığı yükselişini, aralıklı da olsa yaklaşık 4 aydır devam ettirerek 96'nın üzerine çıktı.

Diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kazanan dolar, altın ve diğer değerli metaller karşısında da yükseliş eğilimini koruyor. Altının ons fiyatı, bugün 1.195 dolarla 10 Mart 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, gümüşün ons fiyatı da üst üste 3'üncü ayda da düşüş eğilimini devam ettiriyor. Gümüşün ons fiyatı bugün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 15,20'nin altına geriledi.

Analistler, dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi durumunda ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının başka bir boyuta taşınabileceğini ve "kur savaşı"nın gündemin üst sırasına yerleşebileceğini kaydetti.

Dolardaki güçlenmenin ABD'li şirketleri uluslararası ticarette rekabet anlamında zorlayacağına değinen analistler, çok geçmeden "kur savaşları"nın dünya geneline yayılabileceğini vurguladı.



