Dolarda ne bekleniyor?

İstanbul seçimlerinin tekrarlanması kararı sonrası yeni bir seçim sürecine girilmesi ve mevcut riskler TL'de baskı yaratmaya devam ederken, dolar/TL 6.15-6.20 aralığındaki seyrini sürdürüyor.



Dün yeniden 6.20 seviyesine yaklaşan kur bugün saat 09:35'de 6.1790'dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 6.9330 ve sterlin/TL 8.0620 seviyesinde.



Analistler seçimin tekrar yapılacağı 23 Haziran'a kadar TL'ye yönelik risk algısının devam etmesini beklerken, S-400 ve F35 nedeniyle ABD ile ilişkiler, TCMB'nin rezervleri, DTH sahiplerinin TL'ye geçme isteksizliği gibi risk unsurları da göz önünde bulundurulduğunda TL'deki baskının ve kurdaki yükselişin sürmesi bekleniyor.



İçerideki risklerin yanı sıra ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının tekrar alevlenmesi küresel bazda endişe yaratıyor. ABD, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne uyguladığı gümrük vergisini Cuma gününden itibaren yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltecek.



Yatırımcılar ABD'nin Trump'ın gümrük vergilerindeki artışı durdurmaya çalışan Çin'in müzakerecisi Liu He'nin bugün ve yarın Washington'da yapacağı temasları izliyor.



"6.40'a hareket olabilir"



Yurt içinde YSK kararının yankılarının takip edilemeye devam edildiğini söyleyen Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, "23 Haziran'da yapılacak seçime kadar belirsizlik devam edecektir. Öte yandan S400'lerin Temmuz'da satın alınması bekleniyor, o süre de yaklaşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay kritik, ABD ile ilişkilerin de bozulması halinde kurda yeni rekorlar görülebilir. Kurda yükseliş makro verilere de bozulma olarak yansıyacaktır" dedi.



Jeopolitik riskler ve gelecek hafta açıklanacak olan cari açık, sanayi üretimi, işsizlik, bütçe dengesi gibi verilerin de yakından izleneceğini söyleyen Kavak, "Kritik olan bir diğer konu ise ticaret savaşları. Bugün itibariyle görüşmeler başlıyor, sonuç alınamazsa Çin karşı hamle yapabilir. Gerilim tırmanırsa TL dahil gelişmekte olan para birimlerini zayıflatabilir. İçeride ve dışarıda riskler oldukça fazla bu da TL'deki baskının devam edeceği anlamına geliyor" görüşünü dile getirdi ve şöyle devam etti:



"İçeride seçim sürecine alışma dönemine giriyoruz, piyasalar buna adapte oluyor ve kurda arada geri çekilmeler olabilir. Ancak yurt içi ve yurt dışı riskler artmaya devam ettikçe kurda yukarı hareket de devam eder. Dolar/TL'de 6.20 geçilirse ilk etapta 6.40'a hareket olabilir."